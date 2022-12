Filho de Murilo Huff e Marília Mendonça tem festa de aniversário com tema da Copa do Mundo

Léo, filho de Murilo Huff e Marília Mendonça, completou 3 anos no dia 16, mas celebrou neste domingo, 18

Neste domingo, 18, foi comemorado o aniversário do Léo, filho dos cantores Murilo Huff (27) e Marília Mendonça (1995 - 2021). O pequeno completou 3 anos na última sexta-feira, 16, mas só teve a festa de aniversário celebrada agora.

Em uma festa para familiares e amigos mais próximos da criança, que aconteceu em um buffet de Goiânia, em Goiás, o pequeno herdeiro dos cantores ganhou a celebração temática da Copa do Mundo, visto que neste domingo, 18, aconteceu a final do Mundial.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o tio João Gustavo, compartilhou um registro de quando chegava no local. “Começou a festinha do meu neném”, comentou ele. Léo é apaixonado por futebol e ama ir no sítio da família ver os jogos que rolam na quadra particular.

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, mostra festa de aniversário de Léo - Créditos: Reprodução / Instagram

“Hoje faz 3 anos que você veio ao mundo e me ensinou sobre o maior amor que alguém pode sentir. Te amo, meu filhão”, escreveu o cantor em suas próprias redes sociais, parabenizando o dia especial de seu filho.

Murilo Huff desaba ao matricular o filho na escola

Recentemente, Murilo Huff usou o Twitter para falar sobre a matrícula de Leo na escola. O garoto é filho dele com a saudosa Marília Mendonça. "Estou matriculando o Léozinho na escola, já engoli o choro três vezes", escreveu Murilo. Com muitas curtidas na publicação, o artista recebeu o apoio dos internautas.

Vale destacar que a equipe de Marília Mendonça deixou os fãs animados ao anunciar o lançamento de mais uma parte do álbum póstumo da cantora! A segunda parte do álbum Decretos Reais está disponível em todas as plataformas.

O segundo volume traz 6 faixas, sendo elas: “Leão”, parceria de Marília com o cantor Xamã, “Pra falar a verdade” (Daniel), “Morango do nordeste” (Lairton dos teclados), “Café da manhã” (Roberto Carlos), “Nem é bom lembrar” (Zezé Di Camargo & Luciano) e “Uma vida a mais” (Maiara & Maraisa).