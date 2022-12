Murilo Huff desaba ao matricular filho com Marília Mendonça na escola

Murilo Huff desaba e conta como está se sentindo ao matricular o pequeno Leo, seu filho com Marília Mendonça, na escola

O cantor sertanejo Murilo Huff (27) usou o Twitter para falar sobre a matrícula de Leo, de quase três anos, na escola. O garoto é filho dele com a saudosa Marília Mendonça (1995-2021).

"Estou matriculando o Léozinho na escola, já engoli o choro três vezes", escreveu Murilo. Com mais de 54 mil curtidas na publicação, o artista recebeu o apoio dos internautas.

Nos comentários, os fãs de Murilo o aconselharam a se preparar para momentos ainda mais emocionantes.

"Engole, fio.. Porque a cachoeira vai vir no primeiro dia de aula que você deixar ele sozinho lá e se acabar de tristeza e ele vai virar e da só tchauzinho todo feliz.. Mas será inesquecível", comentou uma seguidora.

Marília Mendonça: Relembre a trajetória da Rainha da Sofrência na música

No dia em que a morte da cantora Marília Mendonça completou um ano - neste sábado, 5 de novembro -, a CARAS Digital recordou os passos da cantora na carreira.

Natural de Cristianópolis, no estado de Goiás, Marília Dias Mendonça era leonina e nasceu no dia 22 de julho de 1995. A cantora se tornou um fenômeno e, mesmo depois de sua partida, continua sendo uma das maiores artistas da música brasileira na atualidade.

Forte nome, se não o mais importante do feminejo - o sertanejo cantado por mulheres - a artista, que era dona de carisma, voz, letras e presença de palco fascinantes, contribuiu muito para o mundo da música no gênero, conquistando fãs por todos os cantos.

Marília Mendonça era tão gigante que fez até quem não era fã, ouvi-la, porque sempre esteve no topo dos rankings de sucessos do Brasil! Após sua morte, se tornou a artista mais ouvida nos streamings globais, com 28,6 milhões de reproduções e emplacou 74 de suas músicas no TOP200 do Spotify no Brasil.