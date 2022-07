Marília Mendonça: Relembre a trajetória da Rainha da Sofrência na música

Marília Mendonça completaria 27 anos neste dia 22 de julho. Ela, que conquistou o coração do público e ficou conhecida como Rainha da Sofrência, deixou um legado na música sertaneja. Relembre aqui!

No dia em que a cantora Marília Mendonça completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22 de julho, a CARAS Digital recordou os passos da cantora na carreira. Natural de Cristianópolis, no estado de Goiás, Marília Dias Mendonça era leonina e nasceu no dia 22 de julho de 1995. A cantora se tornou um fenômeno e, mesmo depois de sua partida, continua sendo uma das maiores artistas da música brasileira na atualidade.

Forte nome, se não o mais importante do feminejo - o sertanejo cantado por mulheres - a artista, que era dona de carisma, voz, letras e presença de palco fascinantes, contribuiu muito para o mundo da música no gênero, conquistando fãs por todos os cantos.

As primeiras composições de sucesso da cantora

Antes de todo o sucesso da Rainha da Sofrência, ela compunha para outros cantores. Sempre à frente de seu tempo, com apenas 12 anos, Marília começou a se destacar com suas composições, como Minha Herança, com o cantor Frederico (40), dupla com Zé Neto (42).

Ainda jovem, a sertaneja compôs músicas que fizeram sucesso na voz de Cristiano Araujo (1986 - 2015), como É Com Ela Que Eu Estou, Até Você Voltar e Cuida Bem Dela, da dupla Henrique e Juliano, Muito Gelo, Pouco Whisky, conhecida na voz de Wesley Safadão (33), além de também ter feito canções para Jorge e Mateus, entre outros.

A carreira de Marília Mendonça como cantora

Se lançou como cantora em 2014, e com apenas 20 anos, em junho de 2015, divulgou seu primeiro single, Impasse, com a participação da dupla Henrique e Juliano, com quem também fechou parceria na faixa A Flor e o Beija-Flor.

A fama de Marília veio quando gravou seu primeiro DVD, que ganhou seu nome. Infiel, de 2016, estourou no país e foi o grande hit de sua jornada profissional, recebendo certificado de disco triplo diamante. A canção tornou-se a quinta mais executada nas rádios do Brasil.

Com o segundo álbum, Realidade (2017), emplacou hit atrás de hit como Eu Sei De Cor, De Quem É A Culpa?, Amante Não Tem Lar, Saudade Do Meu Ex, e recebeu indicação ao Grammy Latino no ano.

Todos os Cantos é o terceiro álbum ao vivo de Marília Mendonça, lançado em 22 de fevereiro de 2019 pela gravadora Som Livre. No mesmo ano, a cantora foi contemplada com o Grammy Latino de melhor álbum de música sertaneja pelo projeto, com shows gravados nas capitais do Brasil. A primeira apresentação foi em 16 de agosto de 2018, em Belém, no Pará, e a última em Belo Horizonte, em outubro de 2019. A artista passou por 18 capitais e chegou a falar em entrevistas que pretendia concluir a turnê. Com o projeto, Marília ganhou um documentário no Globoplay.

Mostrando seu dom para escrever sobre amor e sofrência e a sensibilidade da grande artista que era, Marília compôs uma canção sobre a história das garotas de programa, Troca de Calçada, que chegou no TOP 1 das músicas mais tocadas nas rádios do país. A música faz parte do EP Nosso Amor Envelheceu (2021), que também trouxe a faixa-título do disco, além de Deprê, Rosa Embriagada e Foi Por Conveniência.

Grandes amigas, Marília se reuniu com a dupla Maiara (34) e Maraisa (34) no Projeto Patroas. O trio fez sucesso com o álbum Patroas 35%, seu último lançamento.

Inovou no sertanejo transitando em outros gêneros e conquistou públicos de diferentes estilos musicais com feats como Some Que Ele Vem Atrás com Anitta (29), Leão, do álbum Zodíaco, do rapper Xamã (32), a canção Melhor Sozinha, com Luísa Sonza (24). Ela também fechou parceria com Léo Santana (33) em Apaixonadinha, o cantor Péricles (53) em Vai Por Mim, e com Ivete Sangalo (50) em Nosso Amor Venceu.

Em algumas canções, ela assinou como compositora e participou como intérprete: Não Me Testa (2017) com Preta Gil (47), Cuidando De Longe (2018) com Gal Costa (76), Um Brinde (2018) com Dennis DJ e a dupla Maiara e Maraisa, e Direção (2019) com DJ Kévin.

Após a morte da cantora, Nando Reis (59), ídolo dela, revelou que havia convidado a artista para gravar a música Sim.

Conquistas marcantes de Marília Mendonça

Marília Mendonça era tão gigante que fez até quem não era fã, ouvi-la, porque sempre esteve no topo dos rankings de sucessos do Brasil! Após sua morte, se tornou a artista mais ouvida nos streamings globais, com 28,6 milhões de reproduções e emplacou 74 de suas músicas no TOP200 do Spotify no Brasil.

A Rainha da Sofrência se tornou a primeira brasileira a atingir 8 bilhões de streams no Spotify. Em fevereiro deste ano, ela já havia batido a marca de 7 billhões. Todos Os Cantos é um dos trabalhos de Marília mais reproduzidos na plataforma, sendo considerado o disco nacional mais transmitido da história do Spotify. Em janeiro de 2021, a dona dos hits Todo Mundo Vai Sofrer, Supera, Bem Pior Que Eu e Ciumeira, alcançou mais de 18 milhões de seguidores na plataforma de streaming. No total, Marília soma 9 milhões de ouvintes mensais.

A artista mais ouvida no Brasil em 2019 e em 2020 também já chegou a ocupar a 13ª posição no ranking mundial dos artistas mais ouvidos da Billboard.

Morte de Marília Mendonça

A morte de Marília Mendonça parou o país e impactou todos os brasileiros na tarde do dia 05 de novembro de 2021. Ela partiu aos 26 anos de idade, em acidente aéreo a caminho de um show na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A cantora embarcou em um táxi-aéreo em Goiânia com destino a região do Vale do Rio Doce, no oeste do estado, onde faria uma apresentação. O bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), faltando cerca de apenas 3 km para o pouso no aeroporto de Caratinga.

Ela estava acompanhada de seu produtor Henrique Ribeiro, conhecido como Bahia, e de seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho. Todos foram vítimas do acidente fatal, incluindo o piloto e o co-piloto da aeronave. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião operava realizando voos desde o início do ano de 2021 com problemas no para-brisa, deixando o vidro embaçado e dificultando a visão em decolagens e pousos.