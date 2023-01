Murilo Huff fala sobre saudade que sente de Marília Mendonça: "Vou sentir o resto da minha vida"

O cantor Murilo Huff fez um desabafo sobre a falta que sente de Marília Mendonça, mãe de seu filho, Léo

Murilo Huff (27) falou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021 após um trágico acidente aéreo.

O cantor sertanejo abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram neste sábado, 28, e foi questionado por um internauta sobre a eterna rainha da sofrência, com quem teve um filho, Léo, que está com três anos.

"Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista.

Em seguida, Huff confessou que sente falta de conversar com Marília sobre as descobertas e evolução do herdeiro. "Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", completou.

Léo, aliás, começou a ir para a escolinha, e o cantor deu detalhes da adaptação do pequeno. "Como sempre matando o papai de orgulho. Só deu uma choradinha no primeiro dia. Depois não chorou mais. No terceiro dia ele saiu correndo e nem me deu tchau", revelou.

Confira o desabafo de Murilo Huff sobre Marília Mendonça:

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!