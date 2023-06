Namorada de Murilo Huff revela como eles se conheceram: 'Ninguém vai acreditar'

Namorada de Murilo Huff, Gabriela Versiani revela quando viu o cantor pessoalmente pela primeira vez

A influencer Gabriela Versiani surpreendeu ao contar quando conheceu o namorado, o cantor Murilo Huff. Os dois vivem um romance recente e ela contou que eles se conheceram durante a gravação de um clipe deles. Antes disso, eles nunca tinham se visto pessoalmente.

Então, ela contou que todo mundo ficou impressionado com a sintonia entre eles. "Ninguém vai acreditar nisso, mas é sério. Quando a galera viu a gente naquele clipe, o povo pensou assim: ‘Que isso, eles se conhecem há 10 anos’. Só que vocês acreditam que não? Eu já sabia quem era o Murilo, obvio, já escutava escutava várias músicas dele, porque sou sertanejeira, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente. A gente se viu pessoalmente a primeira vez no clipe. Que loucura", disse ela.

No Dia dos Namorados, os dois assumiram o romance publicamente de um jeito encantador. Ela mostrou o presentão que recebeu dele na data especial. Ele um lindo buquê de rosas vermelhas lindíssimas, acompanhado de uma jóia de uma marca de luxo caríssima, com peças que podem chegar a custar milhões de reais.

“Você ganha meu coração, cada dia mais. Que bom dividir esse sentimento e essa felicidade com você. Tô amando cada coisinha que envolve a gente”, se declarou a influenciadora digital. Mas, mesmo com todo romantismo, Gabriela fez questão de mandar uma indireta bem indireta para Murilo: “Esse ainda não foi o pedido, tá? Só pra deixar claro pra vocês e pra ele”, disparou.

Mãe de Marília Mendonça torce por romance

Parece que o romance entre Gabriela Versiani e Murilo Huff tem a benção da ex-sogra dele, mãe de Marília Mendonça. Isso porque a influenciadora e Dona Ruth posaram juntinhas com o cantor.

No camarote do show do sertanejo, que ocorreu em Goiânia, Dona deu um beijo no rosto de Gabi para posar para a fotografia ao lado dele. "Parabéns, que show lindo", escreveu ela na legenda do story. Murilo é pai de Léo Mendonça, de três anos, fruto de seu relacionamento com a cantora falecida em novembro de 2021.