Murilo Huff encanta ao aparecer em momento fofo com o filho Léo: ''Carinha da Marília''

Cantor Murilo Huff surge brincando ao lado do herdeiro Léo, fruto de seu relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça

Nesta quarta-feira, 26, o cantor Murilo Huff encheu seu feed de amor ao compartilhar um clique encantador ao lado de seu único filho, o pequeno Léo, do relacionamento com Marília Mendonça (1995 - 2021).

Na foto publicada em seu perfil no Instagram, o dono do hit Quem Tá Pegando aproveitou a folga na agenda e surgiu em "dia de farra" com o herdeiro de 3 anos. Os dois posaram sorridentes em uma piscina de bolinhas.

"O amor da minha vida", babou Huff na legenda. Os fãs ficaram encantados com o lindo registro e destacaram a semelhança de Léo com Marília. "A carinha da Marília", "Cada dia que passa ele tá mais a cara da mãe. Ela ia tá se achando", "É a Marília todinho", "A cara da mamãe", disseram.

Vale lembrar que atualmente Léo mora com a avó, Ruth Dias, mãe de Marília, que compartilha a guarda do garotinho com o cantor sertanejo, que está namorando a modelo Gabriela Versiani. No último dia 22, Marília completaria 28 anos se estivesse viva. Murilo fez questão de recordar um clique e parabenizar a artista: "Hoje eu tenho certeza que o céu está em festa".

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após vídeo com sósia

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, pronunciou-se em sua rede social após a repercussão do vídeo que protagonizou com a sósia da filha. Duramente criticada, a avó de Léo mandou um recado para todos que a massacraram.

Exibindo um clique inédito da herdeira, que faleceu em um acidente de avião em 2021, Dona Ruth desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", revelou ela rebatendo os ataques. No vídeo que deu o que falar, Dona Ruth apareceu simpática e solícita com a moça que se parece com a Rainha da Sofrência.