Ex de Marília Mendonça, Murilo Huff relembra foto com a cantora: 'Tenho certeza'

Comprometido, Murilo Huff relembra foto com Marília Mendonça, mãe de seu fillho Léo

O ex de Marília Mendonça e pai do filho dela Léo, o cantor Murilo Huff, relembrou um clique divertido com a Rainha da Sofrência e emocionou a todos. Neste sábado, 22, dia em que a artista celebraria seu aniversário, o sertanejo resgatou a lembrança com a mãe de seu filho.

Felizes, eles apareceram sorrindo e brincando com os alimentos que estavam na mão. Enquanto Murilo apareceu com uma pera, Marília Mendonça posou com uma fatia de pão. "Hoje eu tenho certeza que o céu está em festa", disse ele sobre a mãe de seu herdeiro, falecida em um acidente de avião em 2021.

Atualmente o cantor está comprometido com a influenciadora e modelo Gabriela Versiani. Na rede social, o casal troca declarações e mostrou como celebrou o primeiro mês de relacionamento. A mãe de Marília Mendonça apoia o pai do neto no novo relacionamento.

Recentemente, Dona Ruth e Gabriela Versiani, posaram juntinhas em um show de Murilo Huff. No camarote do show do sertanejo, que ocorreu em Goiânia, Dona deu um beijo no rosto de Gabi para posar para a fotografia ao lado dele. "Parabéns, que show lindo", escreveu ela na legenda do story.

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, pronunciou-se em sua rede social neste domingo, 23, após a repercussão do vídeo que protagonizou com a sósia da filha. Duramente criticada, a avó de Léo mandou um recado para todos que a massacraram.

Exibindo um clique inédito da herdeira, que faleceu em um acidente de avião em 2021, Dona Ruth desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", revelou ela rebatendo os ataques.

No vídeo que deu o que falar, Dona Ruth apareceu simpática e solicita com a moça que se parece com a Rainha da Sofrência. O neto, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff, também surgiu no momento e muita gente apontou que o pequeno estaria incomodado com a presença da mulher, por ela se parecer com a mãe dele.