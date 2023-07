Murilo Huff abre álbum de fotos românticas com a namorada, Gabriela Versiani

Em data especial para o seu namoro, Murilo Huff faz homenagem para a namorada, Gabriela Versiani

O cantor Murilo Huff esbanjou romantismo ao celebrar o seu primeiro mês de namoro com a influenciadora digital e modelo Gabriela Versiani. Nesta quarta-feira, 19, ele decidiu homenagear a amada com um post especial no Instagram.

O artista exibiu fotos inéditas do casal durante um piquenique ao ar livre e também fotos dos dois abraçados em casa. “Nós dois”, disse ele na legenda. Ao ver o post dele, Gabriela fez questão de responder. “Amor, você é tudo que eu pedia para Deus! Muito obrigada por ser exatamente assim, do jeitinho que você é, perfeito para mim”, escreveu.

Mais cedo, Gabriela Versiani mostrou que teve um jantar romântico com Murilo Huff na última terça-feira, 18. "Hoje vamos jantar de casalzinho, porque amanhã a gente faz um mês de namoro! Eu estava falando com a Aline agora e ela falou: 'cara, parece um ano', e eu disse: 'parecem dez anos!'. Mas é um mês de namoro. Amanhã o Murilo tem show, então a gente vai sair para jantar hoje", ela relatou.

Na sequência, Gabriela abriu um álbum de fotos e vídeos em momentos especiais ao lado do amado, incluindo cartas apaixonadas e viagens de jatinho: “Um mês de nós. Que nosso amor seja sempre essa delícia de viver e quando não for, que a gente saiba fazer voltar a ser! A vida é muito mais gostosa com você, te amo tanto”, se derreteu.

Mãe de Marília Mendonça dá benção para relacionamento de Murilo Huff e Gabriela Versiani

Recentemente, Dona Ruth e Gabriela Versiani, posaram juntinhas em um show de Murilo Huff. No camarote do show do sertanejo, que ocorreu em Goiânia, Dona deu um beijo no rosto de Gabi para posar para a fotografia ao lado dele. "Parabéns, que show lindo", escreveu ela na legenda do story.