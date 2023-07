Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após vídeo com sósia: 'Sem noção'

Após vídeo com sósia repercutir, mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, rebate críticas e mostra imagem da filha

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, pronunciou-se em sua rede social neste domingo, 23, após a repercussão do vídeo que protagonizou com a sósia da filha. Duramente criticada, a avó de Léo mandou um recado para todos que a massacraram.

Exibindo um clique inédito da herdeira, que faleceu em um acidente de avião em 2021, Dona Ruth desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", revelou ela rebatendo os ataques.

No vídeo que deu o que falar, Dona Ruth apareceu simpática e solicita com a moça que se parece com a Rainha da Sofrência. O neto, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff, também surgiu no momento e muita gente apontou que o pequeno estaria incomodado com a presença da mulher, por ela se parecer com a mãe dele.

Recentemente, Dona Ruth contou que Léo chama a avó de 'mãe' em alguns momentos de sua vida. Em entrevista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Dona Ruth contou sobre a atitude do neto. "Às vezes ele me chama de 'vó', sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'. Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: 'Vó, vamos comigo até lá na sala'. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: 'Tchau, mamãe'. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?", contou.

O VÍDEO DA SÓSIA

Segurando o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff no colo, Léo, a mãe da cantora falecida foi solicita e atendeu a sósia, gravando um o registro com ela. Apesar do carinho e respeito da moça com a família, muita gente notou a reação do garoto, que em alguns momentos chama a avó de 'mãe' por sentir falta de Marília.

"Aí gente, que dó dele, o olhar de perdido e sem entender nada. Acredito que Dona Ruth tenha sido simpática com a moça e não fez por maldade", opinaram alguns ao verem o momento. "Acho que ela só foi educada, provavelmente a menina chegou para tirar foto como tantas outras pessoas. Ninguém sofre ou sofreu mais do que a mãe da Marília", defenderam outros a mãe da eterna Rainha da Sofrência. Veja o vídeo aqui.