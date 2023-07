Vídeo do filho de Marília Mendonça encontrando sósia da cantora repercute; veja

Em evento, filho de Marília Mendonça encontra com sósia da mãe e reação do garoto repercute

Neste sábado, 22, dia em que Marília Mendonça faria mais um aniversário, aconteceu um evento esportivo organizado pelo namorado da mãe da Rainha da Sofrência. No local, Dona Ruth então encontrou com a sósia da herdeira e o vídeo repercutiu na web.

Segurando o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff no colo, Léo, a mãe da cantora falecida foi solicita e atendeu a sósia, gravando um o registro com ela. Apesar do carinho e respeito da moça com a família, muita gente notou a reação do garoto, que em alguns momentos chama a avó de 'mãe' por sentir falta de Marília.

"Aí gente, que dó dele, o olhar de perdido e sem entender nada. Acredito que Dona Ruth tenha sido simpática com a moça e não fez por maldade", opinaram alguns ao verem o momento. "Acho que ela só foi educada, provavelmente a menina chegou para tirar foto como tantas outras pessoas. Ninguém sofre ou sofreu mais do que a mãe da Marília", defenderam outros a mãe da eterna Rainha da Sofrência.

Recentemente, Dona Ruth contou que Léo chama a avó de 'mãe' em alguns momentos de sua vida. Em entrevista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Dona Ruth contou sobre a atitude do neto. "Às vezes ele me chama de 'vó', sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'. Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: 'Vó, vamos comigo até lá na sala'. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: 'Tchau, mamãe'. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?", contou.

Vale lembrar que Léo é fruto do namoro de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff. O menino tinha apenas um ano de vida quando a mãe faleceu em um trágico acidente de avião em Minas Gerais no segundo semestre de 2021.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Mãe de Marília Mendonça dá presentão para o filho caçula

O jovem João Gustavo, que é irmão da cantora Marília Mendonça, ganhou um presentão nesta semana. Ele foi surpreendido pela mãe, Dona Ruth, com um carro 0 km com direito a um laço preto de presente na frente da casa deles. Tanto que ele correu para as redes sociais para exibir o seu presente e agradecer pelo mimo da matriarca.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos com a mãe e seu carrão. "Me falta palavras para agradecer nesse momento, felicidade transborda em mim. Primeiramente, agradecer a Deus por todas as bençãos que ele tem derramado na nossa vida, segundamente agradecer a minha mamãe, Dona Ruth, por esse presente maravilhoso. Agora vai andar de carrão comigo kkkkkkkkk não pode ter medo hein. Obrigado Deus e obrigada mãezinha", disse ele.