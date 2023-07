Mãe de Marília Mendonça dá presentão para o filho, João Gustavo

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo vibra com presente que ganhou da mãe: 'Não pode ter medo'

O jovem João Gustavo, que é irmão da cantora Marília Mendonça, ganhou um presentão nesta semana. Ele foi surpreendido pela mãe, Dona Ruth, com um carro 0 km com direito a um laço preto de presente na frente da casa deles. Tanto que ele correu para as redes sociais para exibir o seu presente e agradecer pelo mimo da matriarca.

Nas redes sociais, ele mostrou fotos com a mãe e seu carrão. "Me falta palavras para agradecer nesse momento, felicidade transborda em mim. Primeiramente, agradecer a Deus por todas as bençãos que ele tem derramado na nossa vida, segundamente agradecer a minha mamãe, Dona Ruth, por esse presente maravilhoso. Agora vai andar de carrão comigo kkkkkkkkk não pode ter medo hein. Obrigado Deus e obrigada mãezinha", disse ele.

Irmão de Marília Mendonça fala sobre processo da família de produtor que morreu junto com a cantora

Irmão de Marília Mendonça, o jovem João Gustavose pronunciou sobre a notícia de que a família do produtorHenrique Bahia, que morreu no mesmo acidente de avião que a sertaneja, abriu um processo sobre direitos trabalhistas. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash, ele contou que o processo não envolve a família de Marília.

"Não é um processo contra a minha família, não é algo que temos relação. Sempre vai existir um carinho enorme pela família dele, não somos tão próximos até porque eles moram em outro Estado e assim fica difícil essa proximidade. O que eu já cheguei a ver foi que eles estavam lutando para que o Bahia fosse considerado funcionário pela empresa, isso não tem a ver com a gente", disse ele.

O caso corre em segredo de justiça. Mais cedo, o pai de Henrique, George, falou com o site G1 sobre o motivo do processo. Ele informou que o processo não é contra a família de Marília Mendonça e que é um caso envolvendo o escritório para o qual o rapaz trabalhava. “A mídia tem veiculado que estamos processando a família de Marília e isso não é verdade. O processo foi aberto contra o escritório que Henrique era funcionário, para que prestem esclarecimento sobre o que ele tinha direito e que irá para o filho, uma criança que está desamparada até hoje. Eu não sou responsável pelo herdeiro, sou só o pai da vítima”, disse ele.