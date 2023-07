Irmão de Marília Mendonça fala sobre processo da família de produtor que morreu em acidente de avião

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo se pronuncia sobre notícia de que a família de produtor da irmã abriu um processo na justiça

Irmão de Marília Mendonça, o jovem João Gustavo se pronunciou sobre a notícia de que a família do produtor Henrique Bahia, que morreu no mesmo acidente de avião que a sertaneja, abriu um processo sobre direitos trabalhistas. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site Splash, ele contou que o processo não envolve a família de Marília.

"Não é um processo contra a minha família, não é algo que temos relação. Sempre vai existir um carinho enorme pela família dele, não somos tão próximos até porque eles moram em outro Estado e assim fica difícil essa proximidade. O que eu já cheguei a ver foi que eles estavam lutando para que o Bahia fosse considerado funcionário pela empresa, isso não tem a ver com a gente", disse ele.

O caso corre em segredo de justiça. Mais cedo, o pai de Henrique, George, falou com o site G1 sobre o motivo do processo. Ele informou que o processo não é contra a família de Marília Mendonça e que é um caso envolvendo o escritório para o qual o rapaz trabalhava. “A mídia tem veiculado que estamos processando a família de Marília e isso não é verdade. O processo foi aberto contra o escritório que Henrique era funcionário, para que prestem esclarecimento sobre o que ele tinha direito e que irá para o filho, uma criança que está desamparada até hoje. Eu não sou responsável pelo herdeiro, sou só o pai da vítima”, disse ele.

O produtor faleceu aos 32 anos de idade e trabalhava há três anos com Marília Mendonça. O avião estava indo para um show em Minas Gerais quando colidiu com fios elétricos e caiu em uma cachoeira. Os cinco ocupantes faleceram na hora em decorrência de múltiplas fraturas.

Irmão de Marília Mendonça fala sobre o laudo do acidente do avião

O cantor João Gustavo, que é irmão da cantora Marília Mendonça (1995-2021), se pronunciou sobre a divulgação do laudo final do Cenipa, órgão da Força Aérea Brasileira, sobre a análise do acidente de avião que tirou a vida da cantora e de outras quatro pessoas em novembro de 2021. O laudo informou que não houve falha mecânica ou humana que tenha causado a queda da aeronave, e apontou a falta de sinalização nos cabos de energia.

Agora, o rapaz falou sobre o resultado do laudo. "Não foi nenhuma novidade. Já esperávamos esse resultado. O Dr.Robson [advogado da família] havia informado que esse laudo não apontaria nenhum culpado. Sabemos que a existência do obstáculo ocasionou o acidente, e ainda mais sem sinalização. Isso vai ser apurado na Justiça e, com certeza, algo vai servir de aprendizado", disse ele.