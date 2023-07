Pai de produtor de Marília Mendonça explica decisão de abrir processo

Família de Henrique Ribeiro, produtor de Marília Mendonça que também faleceu no acidente de avião, abriu um processo de direitos trabalhistas

O produtor Henrique Ribeiro trabalhava com a cantora Marília Mendonça e estava no avião que causou a morte da cantora. Ele foi um dos passageiros que faleceu na queda da aeronave em 2021. Agora, a família dele entrou com um processo na Justiça Trabalhista e o pai dele, George Freitas, explicou o motivo da ida à justiça.

Em conversa com o site G1, o pai do produtor informou que o processo não é contra a família de Marília Mendonça e que é um caso envolvendo o escritório para o qual o rapaz trabalhava. “A mídia tem veiculado que estamos processando a família de Marília e isso não é verdade. O processo foi aberto contra o escritório que Henrique era funcionário, para que prestem esclarecimento sobre o que ele tinha direito e que irá para o filho, uma criança que está desamparada até hoje. Eu não sou responsável pelo herdeiro, sou só o pai da vítima”, disse ele.

Por enquanto, o caso corre em segredo de justiça e mais informações não foram divulgadas. Henrique deixou um filho de 10 anos.

O produtor faleceu aos 32 anos de idade e trabalhava há três anos com Marília Mendonça. O avião estava indo para um show em Minas Gerais quando colidiu com fios elétricos e caiu em uma cachoeira. Os cinco ocupantes faleceram na hora em decorrência de múltiplas fraturas.

Dona Ruth relembra sonho com Marília Mendonça

Após perder a filha, Marília Mendonça, em um trágico acidente de avião, a empresária Ruth Dias emocionou o fãs da Rainha da Sofrência ao contar detalhes de um sonho comovente que teve com a cantora logo após a sua morte. "Numa época muito sofrida da minha vida, eu cochilei. No que eu deitei, uma luz muito grande, ela com os braços abertos, o cabelo preso, ela falava: “vem mãe, me dá um abraço”',relembrou ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Dona Ruth contou como reagiu. "E eu falei: 'morto não volta, muito menos para abraçar'. Ela falou: 'mãe, eu não estou aparecendo pra você, eu tô no seu sonho, Deus me mandou vir aqui pra te dar um abraço. E foi profundo, porque aí não era um sonho mais, era uma revelação", declarou ela.