Mãe de Marília Mendonça revela sonho comovente com a filha: "Uma revelação"

Em programa de TV, Mãe de Marília Mendonça revela sonho com a filha; ela teve reação inusitada

Mãe de Marília Mendonça, a empresária Ruth Dias emocionou o fãs da Rainha da Sofrência ao contar detalhes de um sonho comovente que teve com a cantora logo após a sua morte. Tudo teria acontecendo no momento mais difícil, quando ela ainda lidava com a perda.

O relato será exibido no programa Fofocalizando desta quinta-feira, 6. Nele, a empresária conta que ficou surpresa com o sonho. "Numa época muito sofrida da minha vida, eu cochilei. No que eu deitei, uma luz muito grande, ela com os braços abertos, o cabelo preso, ela falava: “vem mãe, me dá um abraço”', relembrou ela.

Dona Ruth contou como reagiu. "E eu falei: 'morto não volta, muito menos para abraçar'. Ela falou: 'mãe, eu não estou aparecendo pra você, eu tô no seu sonho, Deus me mandou vir aqui pra te dar um abraço. E foi profundo, porque aí não era um sonho mais, era uma revelação", declarou ela.

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021 após um acidente aéreo. Ela não resistiu aos ferimentos e deixou o filho Leo, que hoje é criado como um filho pela empresária. Ela tem a guarda compartilhada com o pai da criança, Murilo Huff.

Veja:

Mãe de Marília Mendonça dá benção para relacionamento de Murilo Huff e Gabriela Versiani

Recentemente, Dona Ruth e Gabriela Versiani, posaram juntinhas em um show de Murilo Huff. No camarote do show do sertanejo, que ocorreu em Goiânia, Dona deu um beijo no rosto de Gabi para posar para a fotografia ao lado dele. "Parabéns, que show lindo", escreveu ela na legenda do story.

Depois, foi a vez do irmão da cantora, João Gustavo, mandar um recado carinhoso para o ex-cunhado e sua nova namorada. "Da hora. Toda felicidade do mundo para vocês", desejou o artista, que logo foi respondido pelo pai do pequeno Leo, de apenas três anos de idade. "Obrigado, mano", comentou Huff.