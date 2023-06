João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, manda recado para Murilo Huff após sertanejo assumir namoro com Gabriela Versiani

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça (1995-2021), mostrou aprovar o namoro do ex-cunhado, Murilo Huff, com a modelo e influenciadora digital Gabriela Versiani, ex de Gabriel Medina. É que após fortes rumores de um relacionamento entre o casal, Huff resolveu assumir de vez o compromisso com a morena ao fazer um pedido oficial, na última segunda-feira, 20.

Nas redes sociais, Versiani publicou um vídeo do momento em que o cantor sertanejo faz o pedido tão aguardado de namoro. “O meu desejo é que seja uma história linda, que inspire e que nos transforme em pessoas melhores pra nós mesmos e pro mundo! eu tô transbordando felicidade! Hoje tenho certeza que sou a mulher mais feliz do universo! Estarei sempre do seu lado. nos momentos bons assim e nos desafiadores também. juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo!”, escreveu Gabriela na legenda.

No vídeo, a influencer aparece descendo vendada de um jatinho particular acompanhada de Murilo, logo em seguida entrando em um carro. Então, os dois se abraçam e Gabriela sorri ao chegar no local preparado para fazer o pedido.

Através dos comentários da postagem, João Gustavo mandou um recado carinhoso para o ex-cunhado e sua nova namorada. "Da hora. Toda felicidade do mundo para vocês", desejou o artista, que logo foi respondido pelo pai do pequeno Leo, de apenas três anos de idade. "Obrigado, mano", comentou Huff.

Vale ressaltar que esse é o segundo relacionamento que ele assume desde o fim de seu namoro com a cantora Marília Mendonça. O primeiro foi com a médica, Nicole Melo, os dois engataram o romance em agosto de 2022, mas terminaram pouco tempo depois.

VEJA O PEDIDO DE NAMORO QUE MURILO HUFF FEZ PARA GABRIELA VERSIANI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Mãe de Marília Mendonça dá benção para relacionamento de Murilo Huff e Gabriela Versiani

Recentemente, Dona Ruth e Gabriela Versiani, posaram juntinhas em um show de Murilo Huff. No camarote do show do sertanejo, que ocorreu em Goiânia, Dona deu um beijo no rosto de Gabi para posar para a fotografia ao lado dele. "Parabéns, que show lindo", escreveu ela na legenda do story.