Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, curte viagem em Noronha com affair

Cantor Murilo Huff e a médica Nicole Melo estão juntos durante viagem para Fernando de Noronha e postam registros no mesmo local e horário

O cantor Murilo Huff (27) está vivendo um novo amor! Após boatos de fim do romance com a médica Nicole Melo, os dois estão juntos em Fernando de Noronha.

Mesmo sem terem assumido o affair, em suas redes sociais, na quarta-feira, 11, os dois postaram vídeos no mesmo local e horário, durante passeio de barco admirando golfinhos no arquipélago, em Pernambuco, além de fotos no feed do Instagram.

Na noite da última terça-feira, 10, Nicole chegou a postar um vídeo do sertanejo cantando em um evento no local e escreveu: "De férias… mas nem tanto".

Nicole Melo é goiana e tem 28 anos. A médica está se especializando em dermatologia, e á a primeira mulher com quem Huff se relaciona desde a morte da eterna Marília Mendonça (1995 - 2021), com quem teve o pequeno Léo, de 3 anos.

Huff e a médica engataram o romance em agosto de 2022, mas terminaram tempo depois.

Filho de Murilo Huff e Marília Mendonça tem festa de aniversário com tema da Copa

Em dezembro, foi comemorado o aniversário do Léo, filho dos cantores Murilo Huff e Marília Mendonça. O pequeno completou 3 anos no dia 16.

Em uma festa para familiares e amigos mais próximos da criança, que aconteceu em um buffet de Goiânia, em Goiás, o pequeno herdeiro dos cantores ganhou a celebração temática da Copa do Mundo, visto que neste domingo, 18, aconteceu a final do Mundial.

Murilo Huff se declarou ao celebrar aniversário do herdeiro: "Hoje faz 3 anos que você veio ao mundo e me ensinou sobre o maior amor que alguém pode sentir. TE AMO MEU FILHÃO", babou o pai coruja.

