Murilo Huff celebra aniversário do filho com Marília Mendonça: ''Me ensinou sobre o maior amor''

Cantor Murilo Huff se declara nos 3 anos do herdeiro, Léo, fruto do relacionamento com a eterna Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff (27) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 16, para parabenizar seu herdeiro, do relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 2021).

No Instagram, o papai babão publicou um clique encantador em que Léo aparece com um sorrisão no rosto e declarou todo seu amor pelo filho com a sertaneja, que faleceu aos 26 anos de idade, em novembro do ano passado, em acidente aéreo a caminho de um show no interior de Minas Gerais.

"Hoje faz 3 anos que você veio ao mundo e me ensinou sobre o maior amor que alguém pode sentir. TE AMO MEU FILHÃO", babou Murilo Huff ao legendar a imagem.

"Coisa mais linda. Parabéns, príncipe... que Deus te abençoe e guarde sempre! Seja muito, muito feliz", desejou a ex-BBB Ivy Moraes. "Você é filho de duas grandes pessoas Léo… amamos sua família!", disse uma fã. "Cara de Marília", comparou outra. "Marília se foi e deixou um pedacinho dela para vocês não sentir tanta falta dela. Deus abençoe esta lindeza", comentou mais uma.

Confira a declaração de Murilo Huff para o filho Léo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

Murilo Huff desaba ao matricular o filho na escola

Recentemente, Murilo Huff usou o Twitter para falar sobre a matrícula de Leo na escola. O garoto é filho dele com a saudosa Marília Mendonça. "Estou matriculando o Léozinho na escola, já engoli o choro três vezes", escreveu Murilo. Com muitas curtidas na publicação, o artista recebeu o apoio dos internautas.

Vale destacar que a equipe de Marília Mendonça deixou os fãs animados ao anunciar o lançamento de mais uma parte do álbum póstumo da cantora! A segunda parte do álbum Decretos Reais está disponível em todas as plataformas.

O segundo volume traz 6 faixas, sendo elas: “Leão”, parceria de Marília com o cantor Xamã, “Pra falar a verdade” (Daniel), “Morango do nordeste” (Lairton dos teclados), “Café da manhã” (Roberto Carlos), “Nem é bom lembrar” (Zezé Di Camargo & Luciano) e “Uma vida a mais” (Maiara & Maraisa).

