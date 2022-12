Equipe de Marília Mendonça lança segundo EP póstumo do projeto 'Decretos Reais'

Segunda parte do álbum póstumo, 'Decretos Reais', da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça é lançado nesta sexta-feira, 09

A equipe da nossa eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça (1995 - 2021) deixou os fãs animados ao anunciar o lançamento de mais uma parte do álbum póstumo da cantora!

Uma publicação no perfil oficial da sertaneja no Instagram, informou que a partir de 0h desta sexta-feira, 09, está disponível a segunda parte do álbum Decretos Reais em todas as plataformas de áudio. Às 9h da manhã, as faixas estarão no canal de Marília no YouTube.

O segundo volume traz 6 faixas, sendo elas: “Leão”, parceria de Marília com o cantor Xamã, “Pra falar a verdade” (Daniel), “Morango do nordeste” (Lairton dos teclados), “Café da manhã” (Roberto Carlos), “Nem é bom lembrar” (Zezé Di Camargo & Luciano) e “Uma vida a mais” (Maiara & Maraisa).

O primeiro volume do projeto foi lançado em julho com gravações que foram retiradas de uma live, "Serenata", realizada em maio de 2021. No dia do lançamento, fãs da artista, que faleceu em novembro de 2021 em acidente aéreo a caminho de um show em Minas Gerais, relataram que o Spotify chegou a travar em apenas cinco minutos após o lançamento do álbum.

O sucesso de Marília Mendonça é tão grandioso que, mesmo após sua morte, foi a cantora mais ouvida no Spotify no Brasil em 2022, com cerca de 10,8 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Equipe de Marília Mendonça lança segundo EP póstumo:

Murilo Huff desaba ao matricular filho com Marília Mendonça na escola

O cantor sertanejo Murilo Huff (27) usou o Twitter para falar sobre a matrícula de Léo, de quase três anos, na escola. O garoto é filho dele com a saudosa Marília Mendonça.

"Estou matriculando o Léozinho na escola, já engoli o choro três vezes", escreveu Murilo. Com mais de 54 mil curtidas na publicação, o artista recebeu o apoio dos internautas.

