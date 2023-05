Irmão de Marília Mendonça rompe o silêncio após laudo sobre o acidente de avião

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo fala sobre a divulgação do laudo final sobre a queda do avião que tirou a vida de sua irmã

O cantor João Gustavo, que é irmão da cantora Marília Mendonça (1995-2021), se pronunciou sobre a divulgação do laudo final do Cenipa, órgão da Força Aérea Brasileira, sobre a análise do acidente de avião que tirou a vida da cantora e de outras quatro pessoas em novembro de 2021. O laudo foi divulgado nesta segunda-feira, 15, e informou que não houve falha mecânica ou humana que tenha causado a queda da aeronave, e apontou a falta de sinalização nos cabos de energia.

Agora, o rapaz falou sobre o resultado do laudo. "Não foi nenhuma novidade. Já esperávamos esse resultado. O Dr.Robson [advogado da família] havia informado que esse laudo não apontaria nenhum culpado. Sabemos que a existência do obstáculo ocasionou o acidente, e ainda mais sem sinalização. Isso vai ser apurado na Justiça e, com certeza, algo vai servir de aprendizado", disse ele.

Mais cedo, o advogado da família, Robson Cunha, reafirmou o pensamento de João Gustavo ao falar sobre a posição de Dona Ruth, mãe da cantora, em relação ao laudo. “Ela entende que nada desse assunto vai trazer a filha dela de volta. Não há interesse em apontar responsabilidades, mas, sim, a vontade de que outras famílias não passem pela mesma situação”, informou ele.

O advogado ainda informou que Dona Ruth não esteve presente na leitura do laudo em Brasília porque não é do interesse dela fazer sensacionalismo no assunto e que quer apenas que a investigação seja concluída para que não ocorram novos acidentes como o que causou a morte de sua filha.

O resultado do laudo

Em coletiva de imprensa, o advogado Robson Cunha informou que a investigação do Cenipa apontou que não houve falha humana ou mecânica que tenha provocado o acidente. A aeronáutica também concluiu que não houve erro dos pilotos e que os cabos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi mesmo a causadora da queda. Agora, o laudo apontou a necessidade de sinalização dos casos para evitar futuros acidentes.

Agora, a investigação segue no inquérito da Polícia Civil. “O Cenipa não aponta culpados. A intenção do órgão é criar um ambiente para que situações futuras sejam evitadas”, esclareceu o advogado da cantora ao colunista Leo Dias, do 'Metrópoles'.