Mãe de Marília Mendonça diz que o neto a chama de 'mãe': 'Dói muito'

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth conta sobre atitude do neto, Leo, que a comove: 'Ele tem essa necessidade'

Mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth surpreendeu ao revelar um detalhe de sua convivência com o neto, Leo, de 3 anos, que é filho da cantora com o cantor Murilo Huff. Ruth cuida da criação do neto desde que a morte da filha em 2021 e contou que ele a chama de 'mãe' em algumas ocasiões de sua vida. A avó disse que ficou sentida quando o menino começou a fazer isso, mas entendeu e aceitou a necessidade dele.

Em entrevista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, Dona Ruth contou sobre a atitude do neto. "Às vezes ele me chama de 'vó', sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'. Eu levei ele na escola, ele desceu e falou: 'Vó, vamos comigo até lá na sala'. E aí, quando chegou na sala, ele olhou para os amiguinhos e falou: 'Tchau, mamãe'. É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe?", contou.

E completou: "Eu respondi: 'Tchau, meu filho. Quando você quiser, você me fala que a mamãe te busca'. Eu dou corda para ele agora. Assim, ele sabe que eu sou avó, mas que faço o papel de mãe. Às vezes, ele tem essa necessidade".

Por fim, Dona Ruth garantiu que o neto cresce em um ambiente de muito amor e carinho. "A gente não deixa faltar beijo, abraço, a gente passa o dia todo assim. E ele tá crescendo saudável, com muito amor, e está aprendendo a amar também", declarou.

🚨VEJA: Dona Ruth diz que as vezes o Léo, filho de Marília Mendonça, chama ela na escola para chamá-la de mãe, para os outros coleguinhas verem que ele também tem uma mamãezinha. pic.twitter.com/dqsf0ZVAUF — CHOQUEI (@choquei) July 6, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dona Ruth (@donaruthoficial)

Dona Ruth relembra sonho com Marília Mendonça

Após perder a filha, Marília Mendonça, em um trágico acidente de avião, a empresária Ruth Dias emocionou o fãs da Rainha da Sofrência ao contar detalhes de um sonho comovente que teve com a cantora logo após a sua morte. "Numa época muito sofrida da minha vida, eu cochilei. No que eu deitei, uma luz muito grande, ela com os braços abertos, o cabelo preso, ela falava: “vem mãe, me dá um abraço”',relembrou ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Dona Ruth contou como reagiu. "E eu falei: 'morto não volta, muito menos para abraçar'. Ela falou: 'mãe, eu não estou aparecendo pra você, eu tô no seu sonho, Deus me mandou vir aqui pra te dar um abraço. E foi profundo, porque aí não era um sonho mais, era uma revelação", declarou ela.