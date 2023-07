Murilo Huff e Gabriela Versiani comemoram um mês de namoro: “Parecem 10 anos”

Murilo Huff e Gabriela Versiani trocam declarações apaixonadas e curtem jantar luxuoso para celebrar primeiro mês de namoro

O cantor sertanejo Murilo Huff celebrou o primeiro mês de namoro com a influenciadora digital e modelo Gabriela Versiani em grande estilo na última terça-feira, 18. O casal apaixonado aproveitou a data em um jantar luxuoso à luz de velas, com direito a muitas declarações românticas nas redes sociais.

A influenciadora revelou os planos em seu stories do Instagram: "Hoje vamos jantar de casalzinho, porque amanhã a gente faz um mês de namoro! Eu estava falando com a Aline agora e ela falou: 'cara, parece um ano', e eu disse: 'parecem dez anos!'. Mas é um mês de namoro. Amanhã o Murilo tem show, então a gente vai sair para jantar hoje", ela relatou.

Na sequência, Gabriela abriu um álbum de fotos e vídeos em momentos especiais ao lado do amado, incluindo cartas apaixonadas e viagens de jatinho: “Um mês de nós. Que nosso amor seja sempre essa delícia de viver e quando não for, que a gente saiba fazer voltar a ser! A vida é muito mais gostosa com você, te amo tanto”, se derreteu.

Murilo, que costuma ser bastante discreto em sua vida pessoal, decidiu abrir uma rara exceção e deixou um comentário apaixonado para demonstrar todo seu amor por Gabriela: “Eu amo você! Que seja o primeiro mês de uma vida. Obrigado por deixar tudo mais leve”, o cantor se declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani)

Vale lembrar que no mês passado, Gabriela Versiani oficializou o namoro ao compartilhar um vídeo do momento no qual Murilo Huff fez o tão esperado pedido. Antes do relacionamento, a influenciadora namorou com o cantor Kevinho, enquanto o sertanejo teve uma longa relação com Marília Mendonça, com quem teve um filho, o pequeno Léo.

Murilo Huff detalha começo do namoro com Gabriela Versiani:

Recentemente, o cantor sertanejo Murilo Huff participou do programa Fofocalizando, no SBT, para detalhar seu namoro com a influenciadora digital, Gabriela Versiani. O artista falou sobre como se conheceram, babando pela namorada com quem está junto desde meados de junho deste ano. Saiba tudo!