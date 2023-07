Murilo Huff detalha começo do namoro com Gabriela Versiani e se declara: ‘Apaixonado’

Cantor sertanejo Murilo Huff anunciou o namoro com a influenciadora digital em junho deste ano

Completamente apaixonado, o cantor sertanejo Murilo Huff decidiu usar sua participação no Fofocalizando, do SBT, para detalhar seu namoro com a influenciadora digital, Gabriela Versiani. O artista falou sobre como se conheceram, babando pela namorada com quem está junto desde meados de junho deste ano.

“A gente se conheceu nas gravações do clipe de Praia, música que vou lançar no próximo mês. A gente não se conhecia pessoalmente”, explicou o cantor sertanejo, falando que estão juntos há um tempo, mas o pedido oficial só veio acontecer recentemente. “Namorando, mesmo, vai fazer um mês. Apaixonado, com certeza”, completou Murilo.

“Os nossos propósitos se uniram, a gente se conheceu em uma fase mais madura. Eu já passei por muita coisa, e ele também”, explicou Gabriela. O pedido de Huff foi extremamente fofo e elogiado pelos internautas.

Quem também shippa esse casal: Murilo Huff e Gabi Versiani? Fofinhos, né???#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/WZTLrM9EsQ — Fofocalizando (@pfofocalizando) July 13, 2023

É oficial! Murilo Huff faz pedido de namoro especial para Gabriela Versiani

Em suas redes sociais, Gabriela Versianicompartilhou um vídeo do momento no qual Murilo Huff fez o tão esperado pedido de namoro. “Quando ‘uma cigana leu a sua mão’, ela também te disse que merecíamos o que estamos vivendo agora? Desde o primeiro dia que nos conectamos, soube que merecíamos um amor leve, tranquilo e com um propósito maior!”, começou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“O meu desejo é que seja uma história linda, que inspire e que nos transforme em pessoas melhores pra nós mesmos e pro mundo! eu tô transbordando felicidade! Hoje tenho certeza que sou a mulher mais feliz do universo! Estarei sempre do seu lado. nos momentos bons assim e nos desafiadores também. juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo!”, continuou Gabriela.

“P.S.: O pedido não poderia ser mais especial. você ter escolhido minha cidade, o lugar onde cresci, fez nosso amor resgatar todo o amor que recebo aqui! isso com certeza vai nos fortalecer ainda mais e me faz ter mais certeza que vc é o homem certo pra mim. OBRIGADAAAA!!!!! Te amo”, completou a influenciadora digital, completamente apaixonada pelo mais novo namorado.