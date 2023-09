Murilo Huff e Gabriela Versiani comemoram 3 meses de namoro: "Amo demais"

Murilo Huff e Gabriela Versiani passam o dia juntos e comemoram 3 meses de namoro em grande estilo; confira!

Esta terça-feira, 19, foi um dia especial para o cantor Murilo Huff e sua namorada, a influenciadora digital Gabriela Versiani. O casal comemorou três meses de namoro ao passar o dia juntos, com direito a várias surpresas e declarações.

Na noite da última segunda-feira, 19, Gabriela contou que as celebrações da data especial começaram mais cedo, onde os amados curtiram um vinho juntos antes de ir dormir. Já de manhã, a influenciadora foi surpreendida pelo namorado com um café da manhã na cama. E tinha de tudo: pães, ovos, frutas, café e até mesmo um buquê de flores.

"Bom dia! Gente, eu ganhei café na cama de três meses [de namoro]. Eu sou daquelas que ganha café na cama e eu realmente faço jus. Olha isso aqui, eu comi TUDO que tinha aqui", contou Gabriela, super animada com a surpresa. Em seguida, ela postou uma foto de Murilo ao lado do café da manhã.

A dupla também aproveitou o clima quente para aproveitar um tempinho juntos na piscina. A morena apostou em um biquíni branco e apareceu agarradinha no sertanejo. "Te amo demais, meu príncipeee. Feliz 3 meses", escreveu Gabriela nos cliques compartilhados em seus stories.

Após um longo dia com rotina agitada, o casal se encontrou na academia e treinou juntos. A influenciadora apareceu sorridente após o treino pesado, enquanto Murilo apareceu cansado ao seu lado. Mais tarde, ela mostrou que o cantor também sabe cozinhar e lhe surpreendeu com um lanchinho pós-treino.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Murilo Huff e Gabriela Versiani iniciaram seu namoro em junho de 2023, quando o cantor surpreendeu a amada com um pedido especial. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, eles andam em um jatinho particular e ela é surpreendida com a área externa de sua casa toda decorada.

Anteriormente, Murilo foi casado com a cantora Marília Mendonça, falecida em 2021. Os dois foram pais de Léo, de três anos de idade. Já Gabriela Versiani namorouMC Kevinho por dois anos e a dupla até chegou a morar na mesma casa.