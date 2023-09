Gabriela Versiani ajuda Murilo Huff e constrói foguete para filho do cantor com Marília Mendonça

Namorada de Murilo Huff, Gabriela Versiani mostrou casal construindo um foguete para Leo, filho do sertanejo com Marília Mendonça

Gabriela Versiani ajudou o namorado, Murilo Huff, a construir um foguete para Leo, filho do cantor com Marília Mendonça, que morreu vítima de politraumatismo provocado por queda de avião em novembro de 2021, com papelão. Fantasiado de astronauta, o pequeno, de 3 anos, pediu ao pai a máquina que leva ao espaço.

"Como nós vamos arrumar um foguete?", perguntou o menino. "Rapaz, nós damos um jeito, com a roupa você já tá", respondeu o sertanejo. "Onde você quer ir, fala para mim", pediu o músico. "Quero ir à lua", falou o garotinho. "Vamos construir um", afirmou o artista.

Gabriela Versiani ajudou Murilo Huff a construir foguete para o filho com Marília Mendonça (Foto: Reprodução Instagram)

Nas redes sociais, Gabriela mostrou a família empenhada em realizar o sonho de Leo e apareceu pintando a peça. "O que a gente não faz por um neném que quer ir para o espaço com sua roupa nova de astronauta", escreveu a influenciadora. "Cada hora um ajuda um pouco para esse foguete sair hoje haha", acrescentou a empresária, bem-humorada.

Gabriela Versiani e Murilo Huff construíram um foguete para Leo, filho do cantor com Marília Mendonça (Foto: Reprodução Instagram)

Relação de Gabriela Versiani e Murilo Huff

Gabriela Versiani conheceu Murilo Huff durante a gravação do clipe "Praia" do cantor. O casal garantiu que não se relacionou nos bastidores, apenas rolou um clima entre eles. Dias depois o artista e a modelo se reencontraram e engataram romance.

Juntos há três meses, Gabriela e Murilo já fazem planos de morar juntos. Os projetos para oficializar a união também existem. Em entrevista recente, a atriz detalhou a convivência com Leo, cuja guarda é compartilhada com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. "É incrível, toda a família do Murilo me recebeu muito bem. Ele é muito especial", declarou à "Quem".