De biquíni, Gabriela Versiani ostenta corpão escultural e toma banho de mar no Rio

Influenciadora Gabriela Versiani é flagrada aproveitando solzão nas areias da cidade maravilhosa

Nesta segunda-feira, 10, a influenciadora digital Gabriela Versiani (21) foi vista aproveitando e muito o sol quente das areias da cidade do Rio de Janeiro. A musa foi clicada em momentos de diversão na praia da Barra da Tijuca, se refrescando no mar e exibindo seu corpão maravilhoso.

Usando um biquíni azul finíssimo, a modelo completou o look praiano com um óculos escuro, brincos de argola com brilhantes e um boné preto, que tinha a frase “A vida é boa ‘pacar*i”, uma referência à música NINGUÉM ME ENSINOU, da banda Lagum.

Gabriela ainda trançou seus cabelos para que pudesse aproveitar ainda mais o momento na cidade maravilhosa. Assim, renovando seu bronzeado no sol escaldante do Rio de Janeiro, a influenciadora digital exibiu seu corpo mais que definido, ostentando sua barriga chapadíssima.

Gabriela Versiani na praia - Créditos: Fabrício Piyoani / AgNews

Em seu perfil oficial no Instagram, Gabriela já havia usado esse mesmo biquíni. A peça em questão faz parte da coleção de roupas de banho da sua marca, Versiani Swin. Em seu feed da rede social de fotos, a influenciadora apostou em diversos cliques sensuais e conceituais para mostrar que estava curtindo o dia com a peça. As fotos simplesmente sensacionais, claro, arrancaram inúmeros elogios, tanto de seguidores, quanto de famosos amigos da musa, como Giovanna Lancellotti.

Após polêmica com ex de Gabriel Medina, Gabriela Versiani curte praia com o surfista

A influenciadora Gabriela Versiani está envolvida há um tempo em rumores de que estaria em um relacionamento com o surfista campeão mundial Gabriel Medina. Recentemente, eles foram vistos juntos em uma praia do Rio de Janeiro. Os dois foram vistos no mesmo local em vídeos publicados por um amigo do atleta, Arthurzinho, nas redes sociais. Nas imagens, durante conversa descontraída à beira-mar, Medina aparece em pé na areia enquanto a influenciadora digital se bronzeia sentada em uma cadeira.