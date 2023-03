Filho de Marília Mendonça esbanja fofura em nova foto feita pela avó paterna

Mãe de Murilo Huff mostra nova foto do neto, Léo, e os fãs falam sobre a semelhança do sorriso dele com Marília Mendonça: 'Sorriso dela'

Filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021) com o cantor Murilo Huff (27), o pequeno Léo (3) apareceu fofíssimo em uma nova foto feita pela avó paterna, Zaida Huff. Nas redes sociais, a vovó coruja registrou um momento do neto todo feliz no jardim.

Na imagem, o menino exibiu o seu sorrisão. “Léozinho e seu sorriso de tubarão”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs compararam o sorriso dele com o da mãe, que faleceu quando ele tinha apenas um ano de vida. “O rostinho da Marília, o sorriso dela também”, disse um internauta. “Sorriso da mãe misturado com pai”, afirmou outro. “A cara da mamãe”, declarou mais um.

Vale lembrar que a guarda de Léo é compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó materna, Dona Ruth.

Murilo Huff fala sobre a saudade de Marília Mendonça

Recentemente, Murilo Huff contou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça. O cantor sertanejo abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionado por um internauta sobre a eterna rainha da sofrência, com quem teve um filho, Léo, que está com três anos.

"Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista.

Em seguida, Huff confessou que sente falta de conversar com Marília sobre as descobertas e evolução do herdeiro. "Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", completou.