Filho de Marília Mendonça exibe sorrisão e fã diz: ‘Está tão a cara da mãe'

O cantor Murilo Huff faz a alegria dos fãs ao mostrar novas fotos com o filho, Léo, fruto da relação com Marília Mendonça

Filho da cantora Marília Mendonça e do cantor Murilo Huff, o pequeno Léo, de 4 anos, esbanjou fofura ao ser fotografado em uma aula de natação com o pai coruja. O menino surgiu com touca de piscina e mostrou seu sorrisão aberto ao se divertir com o pai dentro da água.

Na legenda, Murilo apenas escreveu: “Dia de natação”. Então, os fãs elogiaram o menino, que faz raras aparições na internet. “Ele está tão a cara da Marília”, disse um seguidor. “Coisa mais linda”, afirmou outro. “Até a covinha que a Marília tinha”, declarou mais um. “Os dentinhos de menino bom”, brincou mais um.

Vale lembrar que a guarda de Léo é dividida entre o pai e a avó materna, Dona Ruth, que é com quem ele mora desde que a mãe faleceu em um trágico acidente de avião.

O quarto luxuoso do Léo

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Léo, de quatro anos, tem um quarto novo e luxuoso para chamar de seu! O pai coruja renovou a decoração do quarto do herdeiro e exibiu os detalhes nas redes sociais para exibir os detalhes impecáveis do ambiente.

O quarto foi decorado com o tema de sistema solar. O ambiente conta com vários planetas pendurados no teto e com luzes embutidas, desenho de foguete na parede, uma barraca em formato de foguete, roupa de tema seguindo a temática de universo e tapete com desenho de astronauta.

Nas redes sociais, Murilo mostrou a reação do filho ao ver o quarto novo. Léo ficou com um sorrisão no rosto e muito feliz com a novidade. Inclusive, ele mostrou que adora o tema escolhido e já sabe o nome de todos os planetas.