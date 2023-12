Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff ganha quarto com decoração luxuosa

Murilo Huff renova a decoração do quarto do filho, Léo, da relação com Marília Mendonça, e exibe os detalhes luxuosos do ambiente

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Léo, de quatro anos, tem um quarto novo e luxuoso para chamar de seu! O pai coruja renovou a decoração do quarto do herdeiro e exibiu os detalhes nas redes sociais para exibir os detalhes impecáveis do ambiente.

O quarto foi decorado com o tema de sistema solar. O ambiente conta com vários planetas pendurados no teto e com luzes embutidas, desenho de foguete na parede, uma barraca em formato de foguete, roupa de tema seguindo a temática de universo e tapete com desenho de astronauta.

Nas redes sociais, Murilo mostrou a reação do filho ao ver o quarto novo. Léo ficou com um sorrisão no rosto e muito feliz com a novidade. Inclusive, ele mostrou que adora o tema escolhido e já sabe o nome de todos os planetas.

Vale lembrar que Marília Mendonça morreu em novembro de 2021 em um acidente aéreo, quando o filho tinha apenas um ano. Hoje, o herdeiro da cantora divide seu tempo com a família de sua mãe, incluindo sua avó, Dona Ruth, e seu pai Murilo Huff.

Quarto de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Marília Mendonça não sabe detalhes sobre a morte da mãe

O cantor Murilo Huff participou do programa É De Casa, da Globo, e contou sobre o filho, Léo, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça. Ele contou que o menino ainda não sabe detalhes de como foi a morte trágica da cantora, que faleceu em um acidente de avião em 2021.

“Ele ainda é muito novinho para entender o que aconteceu. A gente ainda não explicou com detalhes, pela pouca idade que ele tem. Claro que a gente fala dela, mostra foto, mostra vídeo. Ele sabe quem é a mamãe”, afirmou ele.

E completou: “No momento certo, a gente vai explicar tudo o que aconteceu e ele com certeza vai saber quem foi a mãe dele como profissional e, principalmente, como pessoa, como mãe”.