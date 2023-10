Filho de Marília Mendonça não sabe detalhes do acidente que matou sua mãe

Murilo Huff revela sobre o que o filho, Léo, sabe sobre a morte de Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff participou do programa É De Casa, da Globo, neste final de semana e contou sobre o filho, Léo, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça. Ele contou que o menino ainda não sabe detalhes de como foi a morte trágica da cantora, que faleceu em um acidente de avião em 2021.

“Ele ainda é muito novinho para entender o que aconteceu. A gente ainda não explicou com detalhes, pela pouca idade que ele tem. Claro que a gente fala dela, mostra foto, mostra vídeo. Ele sabe quem é a mamãe”, afirmou ele.

E completou: “No momento certo, a gente vai explicar tudo o que aconteceu e ele com certeza vai saber quem foi a mãe dele como profissional e, principalmente, como pessoa, como mãe”.

Polícia finaliza investigação sobre o acidente de avião

A investigação sobre a responsabilidade pelo acidente de avião que causou a morte da cantoraMarília Mendonça chegou ao fim. De acordo com o site G1, a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a responsabilidade do acidente foi dos pilotos da aeronave.

A investigação apontou que houve negligência e imprudência dos pilotos do avião, que não conheciam o local que seria o pouso e não fizeram contato com outros profissionais sobre o aeródromo. O delegado do caso, Ivan Lopes, ainda informou que a investigação descartou falha mecânica e também um possível atentado. Assim, o inquérito chegou a conclusão de que foi um homícidio culposo, quando não há a intenção de matar, triplamente qualificado por parte dos pilotos.

Com isso, a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso e a extinção da punibilidade porque os pilotos faleceram no acidente.

Como foi o acidente de Marília Mendonça?

O acidente de avião aconteceu no dia 5 de novembro de 2021 e tirou a vida da cantora Marília Mendonça, de outras duas pessoas de sua equipe, do piloto e do copiloto. A aeronave caiu em uma cachoeira de Piedade de Caratinga enquanto estava indo para o aeroporto de Caratinga, onde ela iria fazer um show naquela noite.

O avião atingiu o cabo de uma torre de distribuição e caiu na cachoeira logo depois. A investigação Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) descartou falha mecânica e apontou que aconteceu uma avaliação inadequada do piloto, já que os cabos estavam fora da zona de proteção do aeródromo.

Todos os ocupantes do avião morreram na hora em decorrência de politraumatismo contuso.