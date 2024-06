Maiara está vivendo novo romance com cantor sertanejo, diz colunista

Amor no ar!

Após viver uma intensa fase solteira, Maiara está conhecendo melhor um cantor sertanejo e vivendo um novo romance; saiba quem é o pretendente!

O amor está no ar para a cantora Maiara! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a dupla de Maraisa está vivendo um romance com o cantor sertanejo Hugo, dupla de Guilherme.

Os rumores entre um suposto romance entre os artistas iniciaram há algum tempo. No entanto, segundo a comunicadora, os dois somente se aproximaram no fim de março, quando se conheceram nas gravações do DVD da dupla VH e Alexandre.

Segundo as fontes entrevistadas pela colunista, Hugo tem um perfil mais reservado. Enquanto isso, Maiara estaria bem apaixonada por seu novo amado e tem demonstrado isso para todos.

Na última segunda-feira, 3, os dois chegaram de mãos dadas ao leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr e chegaram a dividir uma mesa no evento com outros famosos, além de terem subido ao palco do evento para leiloar ingressos para shows de suas duplas.

Maiara rebate críticas sobre seu corpo após perda de peso

Recentemente, Maiara rompeu o silêncio e falou publicamente sobre o que pensa a respeito das críticas que vem recebendo desde que passou por um novo processo de emagrecimento. A artista tem chamado atenção por seu físico mais magro após perder bastante peso.

Em entrevista a Renato Sertanejeiro, a gêmea de Maraisa fez questão de rebater os comentários negativos sobre seu corpo. "Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou", iniciou ela.

Em seguida, a cantora sertaneja mandou um recado diretamente para as pessoas que a criticam: "O que eu posso dizer para você, que está falando da minha magreza… Procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, faz dieta que dá certo, cuida da sua vida, não da minha", disparou em meio a risos.

Apesar da 'brincadeira', Maiara ressaltou que está bastante saudável e garantiu que faz acompanhamento com diversos profissionais da saúde. "Tem que tomar cuidado. Eu tenho acompanhamento não só nutricional, mas também psicológico. Me cuido mentalmente, porque se for entrar na loucura da internet… Ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém vê meus exames, né?", concluiu a artista.