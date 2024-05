Ticiane Pinheiro se choca com look de Rafaella Justus para jantar

Prestes a completar 15 anos Rafaella Justus aposta em look cheio de atitude e Ticiane Pinheiro se choca com o estilo da herdeira

Prestes a completar 15 anos, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, surpreendeu a apresentadora na noite desta terça-feira, 21, com o look que escolheu para sair para jantar com ela em um restaurante japonês.

Em seus stories, a esposa de César Tralli compartilhou sua surpresa com o estilo da herdeira, que terá uma grande festa de debutante em agosto, e se divertiu ao mostrar que ela estava de tênis e a adolescente de salto.

"Não tá parecendo troca de looks? Olha como a gente vai sair, eu saindo de tênis e olha a Rafa, toda arrumada, toda chique de salto", comentou Ticiane Pinheiro ao aparecer com uma roupa bege confortável enquanto a herdeira surgiu com um look toda preto e um toque de brilho no cropped.

Ainda nos últimos dias, ao reencontrar Rafaella Justus com César Tralli, a apresentadora da Record TV se divertiu ao flagrar a filha caçula, Manuella, de 4 anos, fazendo graça no meio do jantar da família. A pequena surpreendeu ao se fantasiar sozinha e fazer uma atuação.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Nos últimos dias, após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.

Na segunda-feira, 20, Rafaella Justus foi ao ateliê onde serão feitos seus vestidos e impressionou ao experimentar alguns modelos que fazem seu estilo.