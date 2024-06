Paizão, Bruno Gagliasso brilha nos palcos da vida com seu papel de pai

Bruno Gagliasso tem uma trajetória consolidada no audiovisual brasileiro e equilibra carreira com paternidade; confira

Bruno Gagliasso (32) tem uma carreira brilhante como ator, produtor e empresário, sendo destaque em todos esses ramos. A trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito paternidade. Sempre presente na vida dos três filhos, ele brilha nos palcos da vida com seu papel de pai; confira.

Bruno é casado com a apresentadora Giovanna Ewbank, desde 2010. De sua relação, ele é pai de Titi (11), Bless (8) e Zyan (3). Em 2016, após uma viagem de Gio ao Malawi, na África, o casal decidiu adotar a pequena Titi.

Em 2019, após uma nova viagem ao país africano, o casal anunciou a adoção do segundo filho, dessa vez um menininho chamado Bless. Em dezembro de 2019, Giovanna surpreendeu ao anunciar a sua gravidez. Zyan nasceu no dia 8 de junho de 2020, de parto normal.

Em suas redes sociais, o ator sempre compartilha registro com seus filhos. São diversos momentos, desde brincadeiras, até ir buscar na escola. Bruno tem uma carreira consolidada no audiovisual brasileiro, em seu currículo, ele ostenta grandes papéis de destaque que comprovam seu talento, mas seu maior papel mesmo é o de ser pai.

CELEBRANDO MAIS UM ANO

Na última quinta-feira, 20, Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem para a filha mais velha, Titi, que completou 11 anos. No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos com a menina e se declarou.

"Você chegou e mudou tudo. A melhor mudança das nossas vidas! E como em um passe de mágica PLIM! Essa mudança fez tudo se encaixar perfeitamente em seu devido lugar. Foi aí que eu percebi que eu era a mudança e que você veio para dar sentido a tudo. Descobri um amor que nem sabia que era possível existir", afirmou o artista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BRUNO GAGLIASSO: