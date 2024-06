Após afastamento, Eliezer celebra reaproximação com a filha: "Meu grude"

Após fazer um desabafo sobre o afastamento da filha, o ex-BBB e influenciador digital Eliezer contou que Lua voltou a ficar próxima dele

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais nesta sexta-feira, 21, para dividir uma boa notícia com seus seguidores. Após desabafar sobre o distanciamento de sua filha, Lua Di Felice, de 1 aninho, que estava mais apegada com a mamãe, Viih Tube, ele contou que a bebê voltou a ficar grudada nele.

No feed do Instagram, o influenciador digital postou um vídeo em que a menina pede o colo do papai e não escondeu a felicidade. "Semana passada compartilhei um sentimento de “afastamento” da Lua comigo, que estava aprendendo a lidar e o quanto estava triste com isso", começou.

"O assunto tomou uma proporção maior do que eu imaginava e, ao mesmo tempo que muitos que já passaram/passam por algo parecido se identificaram, muitos também debocharam dizendo era "mimimi" "biscoito" "problema de rico". O fato é que a jornada de ser pai/mãe é uma montanha-russa de emoções que você só aprende a lidar, sentindo e vivendo. Super difícil colocar em palavras dores que nem nós mesmos acreditamos que estamos sentindo porque até mesmo pra nós é "não é possível que estou sentindo isso", desabafou.

Por fim, Eliezer falou sobre a felicidade que estava sentindo. "Enfim… tô aqui pra dizer que estou feliz que a fase da Lua não querer saber de mim passou e voltou a virar meu grude. Graças a Deus kkk", vibrou o ex-BBB.

Vale lembrar que Eli e Viih Tube estão à espera do segundo filho, que se chamará Ravi. Nesta última quinta-feira, 20, ele mostrou como ficará o futuro quartinho do baby após a reforma. "Vai ter um foguete dentro do quarto", contou.

Confira:

