Eliezer relata chateação com 'afastamento' da filha: 'Só quer saber da Viih'

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de sábado, 8, para compartilhar um breve desabafo a respeito de sua relação com a filha, Lua, fruto de seu relacionamento com Viih Tube. Em seus stories no Instagram, ele contou que, nos últimos meses, a primogênita do casal está muito mais apegada à mãe.

Ao longo do relato, o ex-participante do BBB 22 disse acreditar que o apego da pequena possa ter relação com a segunda gravidez de Viih. Apesar de entender a situação, Eliezer explicou que acaba ficando chateado com o 'afastamento' da herdeira.

"Já tem alguns meses que a Lua não quer mais saber de mim. Não é modo de dizer. Não quer saber mesmo. Nem meu colo, nada. Só quer saber da Viih. Parece bobo mas isso deixa a gente chateado de verdade. Um sentimento estranho e que ainda estou aprendendo a lidar. A sensação é que ela não me ama, só ama a mãe. Por mais que eu saiba que não é isso, é assim que a gente se sente", iniciou Eliezer.

Em seguida, ele relatou a grande felicidade que sentiu quando a pequena pediu seu colo recentemente. "Confesso que foi a minha maior felicidade em semanas. Quando aconteceu, a Viih estava no quarto gravando e eu entrei atrapalhando para contar que a Lua pediu meu colo. Até mesmo a Viih sentiu que eu estava sentido com a situação", disse.

Eliezer, então, mencionou a segunda gestação da influenciadora. Os dois estão à espera de Ravi, filho caçula do casal. "Pelo que eu li, eles [crianças] sentem. Como Deus é maravilhoso. Eu sei que para muita gente é bobeira, muita gente não vai entender a vai debochar. Mas essa situação mexeu muito comigo. Tanto que eu agradeço a Lilo, minha cachorra, todos os dias por estar atrás de mim o tempo todo. Enfim, é só um desabafo. Estou aqui do lado dela [Lua], vendo ela dormir e feliz que tenha voltado a interagir comigo", concluiu.

Eliezer desabafa sobre 'afastamento' da filha - Fotos: Reprodução / Instagram

Eliezer compartilha a evolução da barriga de grávida de Viih Tube

À espera do segundo filho, Eliezer mostrou a evolução do crescimento da barriga da esposa, Viih Tube. Na manhã desta sexta-feira, 07, o ex-BBB publicou uma foto da influenciadora, mostrou como a barriguinha já está saliente e brincou que o filho, que se chamará Ravi, será alto como ele.

"O Ravi tá crescendo. O médico já falou que vai ter 1,90 igual o pai", brincou Eli, que já é pai de Lua Di Felice, que completou um ano em abril deste ano. "É a propaganda mais enganosa que vocês seguem. Como o médico falou que o bebê vai ter 1,90 se ele está na barriga com 17 semanas?", respondeu Viih.

"O médico falou que o tamanho na barriga é como se ele estivesse com 18 semanas, só que ele está com 17. Então, está uma semana na frente. Foi isso que ele falou, é um bebezão", se corrigiu o influenciador. Vale lembrar que Viih está de repouso e pegando leve nesses últimos dias após sofrer um descolamento na placenta: "Tem que ser uma rotina muito leve", detalhou; confira o registro!