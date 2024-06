Viih Tube detalha restrições após descolamento de placenta: "Não posso"

Em repouso por complicações em sua gestação, Viih Tube detalha restrições após descolamento de placenta; saiba quais são!

A influenciadora digital Viih Tube está esperando por Ravi, seu segundo filho com Eliezer. No entanto, a gestação não está sendo tranquila. Após sofrer um descolamento de placenta, a ex-BBB está em repouso para não sofrer mais complicações na gravidez. Com isso, ela está passando por algumas restrições.

Em conversa com seus seguidores nos stories de seu Instagram nesta quinta-feira, 6, Viih atualizou seu estado de saúde e falou sobre a gestação. "Ele está ótimo, perfeito, crescendo igual um touro. Inclusive, ele está maior do que a Lua neste período. Ele está crescendo super bem, ótimo, coraçãozinho tá ótimo. Ele tá perfeito, é mais a mãe que tá cansada aqui, segunda gestação, muito próxima uma da outra", disse a famosa.

A mamãe ainda falou sobre o descolamento da placenta e disse que não teve muita evolução no quadro. "Ainda está descolado, o mesmo pedacinho não colou. Para não falar que não colou, ele colou quatro milímetros. É uma área muito pequena que descolou. Está colando bem devagar, mas não descolou mais. Tenho que manter repouso, mas ainda intermediário", disse ela.

Viih ainda disse que não precisa de repouso absoluto, onde a gestante somente pode levantar poucas vezes para fazer atividades como ir ao banheiro. No entanto, ela afirmou que tem algumas restrições. "Não estou nesse nível de repouso, também não tem nada que irá fazer esse pedacinho descolar mais, ao menos que eu não obedeça ao repouso. Por exemplo, eu não posso pegar peso, pegar avião, não posso ter relação sexual. Tem que ser uma rotina muito leve", detalhou.

Viih Tube e Eliezer anunciaram a gravidez de Ravi no fim de abril durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga. O chá revelação do pequeno aconteceu com festa luxuosa no Dia das Mães.

Viih Tube sofre por antecipação com crescimento da filha

Na última quarta-feira, 5, Viih Tube fez um desabafo sobre a maternidade com seus seguidores. Em suas redes sociais, a ex-BBB admitiu que sofre por antecipação com o crescimento de sua filha, Lua Di Felice, de 1 ano, fruto de seu casamento com Eliezer.

Em seu perfil oficial do Instagram, a empresária publicou uma sequência de fotos com sua herdeira e adicionou uma declaração para Lua. Na legenda, ela refletiu sobre o crescimento da bebê e disse que às vezes não sabe lidar muito bem com isso.

"Eu te amo tanto que chega a doer! Às vezes me pego sofrendo sozinha pensando que você não vai lembrar de todos esses momentos que vivemos diariamente juntas porque ainda é muito novinha e é raro termos memória de 1 ano, mas também sei que seu coração vai recordar", iniciou.

E continuou: "Às vezes me pego sofrendo sozinha pensando em você falando 'mãe vou morar sozinha' sendo que você ainda é um bebê. Às vezes me pego sofrendo sozinha pensando em você levando a primeira dor de coração partido de um amor e eu sabendo exatamente como é e querendo tirar qualquer dor de você".

Ao finalizar, Viih contou que tenta lidar com isso profissionalmente e disse que tenta não lidar com esse sofrimento por antecipação. "Cada besteira que uma mãe pensa, você ainda só tem 1 ano, socorro que bom que faço terapia kkkkkk", brincou a influenciadora.