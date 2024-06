Viih Tube sofre por antecipação com crescimento da filha: "Chega a doer"

Viih Tube se declara para sua filha, Lua Di Felice, e admite que sofre por antecipação com o crescimento da pequena; saiba mais!

A influenciadora digital Viih Tube sempre mostra o seu lado mãe coruja nas redes sociais. Porém, nesta quarta-feira, 5, a ex-BBB admitiu que sofre por antecipação com o crescimento de sua filha, Lua Di Felice, de 1 ano, fruto de seu casamento com Eliezer.

Em seu perfil oficial do Instagram, a empresária publicou uma sequência de fotos com sua herdeira e adicionou uma declaração para Lua. Na legenda, ela refletiu sobre o crescimento da bebê e disse que às vezes não sabe lidar muito bem com isso.

"Eu te amo tanto que chega a doer! Às vezes me pego sofrendo sozinha pensando que você não vai lembrar de todos esses momentos que vivemos diariamente juntas porque ainda é muito novinha e é raro termos memória de 1 ano, mas também sei que seu coração vai recordar", iniciou.

E continuou: "Às vezes me pego sofrendo sozinha pensando em você falando 'mãe vou morar sozinha' sendo que você ainda é um bebê. Às vezes me pego sofrendo sozinha pensando em você levando a primeira dor de coração partido de um amor e eu sabendo exatamente como é e querendo tirar qualquer dor de você".

Ao finalizar, Viih contou que tenta lidar com isso profissionalmente e disse que tenta não lidar com esse sofrimento por antecipação. "Cada besteira que uma mãe pensa, você ainda só tem 1 ano, socorro que bom que faço terapia kkkkkk", brincou a influenciadora.

Vale lembrar que Viih Tube e Eliezer estão esperando por seu segundo filho, Ravi. O anúncio foi feito ao vivo no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, no fim de abril.

Viih Tube revela planos de voltar a trabalhar após descolamento de placenta

Viih Tube usou as redes sociais nesta semana para revelar aos seguidores que já tem uma previsão para voltar a trabalhar. A ex-BBB, a mãe de Lua, falou que planeja retomar sua rotina de trabalho durante a gestação de Ravi em maio. Ela teve descolamento de placenta e sangramento após virose e, por ordens médicas, está de repouso.

A influenciadora digital falou aos seus seguidores que planeja seguir com seu canal no YouTube quando seus médicos permitirem.“Assim que eu for liberada, vou voltar a gravar”, disse.

Em sequência de Stories para sua rede social, ela contou aos seus seguidores que e adiantou que, em breve, poderá seguir com seus projetos. “Ainda estou de repouso, mas assim que eu for liberada, vou voltar a gravar a segunda temporada do Desabafos da Mamãe Tube. Para quem não sabe, é um programa no meu canal do YouTube para falar com mães”, disse.

“A primeira temporada foi com mães que sigo no Instagram, leio livro, acompanho e gosto das recomendações, como escritoras e psicólogas. Tivemos várias convidadas legais. Todas são incríveis. Mas na segunda temporada será com mães que me seguem: vocês, as mães com histórias legais e reais que viveram na maternidade para representar outras mães”, explicou.