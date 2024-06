Viih Tube revela planos de voltar a trabalhar após descolamento de placenta

Influenciadora está de repouso desde que teve descolamento de placenta e sangramento após uma virose; Viih Tube espera seu segundo filho

Viih Tube usou as redes sociais nesta semana para revelar aos seguidores que já tem uma previsão para voltar a trabalhar. A ex-BBB, a mãe de Lua, falou que planeja retomar sua rotina de trabalho durante a gestação de Ravi em maio, ela teve descolamento de placenta e sangramento após virose e, por ordens médicas, está de repouso.

A influenciadora digital falou aos seus seguidores que planeja seguir com seu canal no YouTube quando seus médicos permitirem. “Assim que eu for liberada, vou voltar a gravar”, disse.

Em sequência de Stories para sua rede social, ela contou aos seus seguidores que e adiantou que, em breve, poderá seguir com seus projetos. “Ainda estou de repouso, mas assim que eu for liberada, vou voltar a gravar a segunda temporada do Desabafos da Mamãe Tube. Para quem não sabe, é um programa no meu canal do YouTube para falar com mães”, disse.

“A primeira temporada foi com mães que sigo no Instagram, leio livro, acompanho e gosto das recomendações, como escritoras e psicólogas. Tivemos várias convidadas legais. Todas são incríveis. Mas na segunda temporada será com mães que me seguem: vocês, as mães com histórias legais e reais que viveram na maternidade para representar outras mães”, explicou.

Viih, então, anunciou que está à procura de seguidoras que queiram participar do programa. E avisou que as gravações acontecerão em São Paulo ainda neste mês de junho. Veja publicação de Viih Tube:

Eliezer mostra fotos de criança e provoca Viih Tube

Eliezer, o ex-participante do BBB 22, surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 3, ao compartilhar algumas fotos de quando era criança. Ao publicar os cliques no feed do Instagram, o influenciador digital aproveitou para comparar as imagens com a filha, Lua Di Felice, de 1 aninho, e provocou a esposa, a influencer e ex-BBB Viih Tibe, mostrando a semelhança entre pai e filha.

"Haja o que hajar, mas a Lua é minha cara. E não há como negar. Fiz essa rima só pra Viih lembrar que haja o que hajar, a minha cara a Lua será",brincou ele na legenda da publicação.