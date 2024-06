Eliezer mostra projeto de como ficará quarto do filho do quarto de Ravi

Em suas redes sociais, Eliezer mostrou nesta quinta-feira, 20, como ficará o futuro quarto do segundo filho após a pergunta de um seguidor

Eliezer e Viih Tube já estão com os preparativos para a chegada do segundo filho, Ravi, a todo o vapor. E em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 20, enquanto respondia uma caixinha de perguntas, Eliezer mostrou como ficará o futuro quartinho do baby após a reforma. O casal já é pai da Lua di Felice.

"Vai ter um foguete dentro do quarto", disparou o ex-BBB. Vale lembrar que Eliezer e Viih tube moram em uma mansão localizada no condomínio Residencial Haras Guancan, na região da Granja Viana, na Grande São Paulo.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente a influenciadora também compartilhou detalhes do quarto do pequeno. Ela mostrou o quarto, mas revelou que ele será todo reformado. “Tem só o carrinho dele, por enquanto”, disse a influenciadora.

“É um quarto bem menor do que o da Lua, eu e o Eli estamos nos sentindo super culpados por isso, mas o projeto ficou lindo”. O quarto dá acesso a um varanda e possui também um banheiro privativo. “Todos os quartos são desse mesmo tamanho. O único maior é realmente o da Lua”.

Viih Tube também disse que o segundo filho não terá berço, já que Lua não chegou a usar o dela por dormir com os pais. “Ele vai direto para a cama montessoriana. Vamos poupar ficar mudando ele de lugar. Depois eu compartilho tudo com vocês”, finalizou.

O casal comprou a mansão em junho de 2023 por R$ 8,5 milhões. A casa fica num terreno de 2.471 metros quadrados, em meio ao verde, e conta com quatro suítes, seis banheiros, piscina, sauna, academia, sala de cinema e TV e área gourmet, entre outros atrativos.

Eliezer revela motivo para não usar aliança de casamento com Viih Tube

Em uma outra pergunta, um fã questionou o motivo do influenciador e a esposa não usarem aliança de casamento. Juntos desde 2022, os dois oficializaram a união de forma intimista em março de 2023, diretamente do apartamento onde moravam na época.

Eliezer, então, explicou a decisão do casal em não optar pelo anel de compromisso. "Não me cancelem, mas acho brega (risos). Apesar que somos bregas em tantas outras coisas, né? Enfim… Mas para mim o que vale é construído diariamente. Um acessório, para mim, não tem esse peso", declarou o ex-participante do BBB 22.