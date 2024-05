Filha de Milionário atualiza quadro de saúde do sertanejo, que sofreu AVC

Joana Matos, filha do cantor Milionário, da dupla com José Rico, usou os stories do perfil oficial do pai para atualizar sobre seu estado de saúde

Nesta terça-feira, 21, Joana Matos, filha do cantor Milionário, da dupla com José Rico, usou os stories do perfil oficial do pai para atualizar sobre seu estado de saúde. O sertanejo, de 84 anos, está internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto após sofrer um AVC isquêmico.

"Ele está bem, fica em observação, até quinta-feira,23, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ainda. Está conversando. Eu saí do hospital agora de pouco, conversei bastante com ele. Está querendo ir embora. Só está na UTI para ficar bem assistido. Ele é muito forte, a saúde dele é muito boa e vai passar mais essa e logo ele está cantando para vocês", disse ela.

Que completou: "Cantou lá no quarto com a gente e ele está ativo. Está fazendo as coisas dele. Vai ao banheiro sozinho, está se alimentando sozinho e agora é esperar essas horas do médico e se Deus quiser, não vai ser nada. Agradeço a todos vocês pelas orações, pela preocupação, pelas ligações também. Fiquem com Deus".

Boletim médico

O sertanejo está internado desde a última segunda-feira, 20. Conforme o boletim médico divulgado nesta terça-feira, 21, após a realização de exames, foi constatado um quadro de AVC isquêmico. A família informou que os sintomas surgiram após o artista passar por um estresse traumático.

"No momento, o paciente se encontra consciente, sem presença de déficit motor ou sensitivo, comunicando-se com a equipe e alimentando-se por via oral. O paciente já está em tratamento para prevenir um novo evento e segue em reabilitação", diz o boletim.

Romeu Januário de Matos, mais conhecido como Milionário, fez dupla com o cantor José Rico, que faleceu após uma parada cardíaca em março de 2015. Um dos maiores sucessos deles foi a música Estrada da Vida. Posteriormente, Milionário também fez parceria com o sertanejo Marciano.