Sergio Hondjakoff relata emoção em visita aos Estúdios Globo: 'Especial'

Eterno Cabeção de Malhação, Sergio Hondjakoff retornou aos Estúdios Globos após 10 anos afastado; ator completou dois anos de sobriedade

O ator Sergio Hondjakoff retornou aos Estúdios Globo na tarde de terça-feira, 21, após 10 anos afastado da emissora. Longe das telinhas desde 2018, quando participou da série 'Impuros', o artista estava em tratamento contra dependência química e completou dois anos de sobriedade.

O eterno Cabeção de 'Malhação' realizou a visita na emissora ao lado de seu terapeuta, Sandro Barros. Ao longo de sua passagem nos corredores, Sergio encontrou com Fred Mayrink, diretor da novela 'Família É Tudo', e alguns atores como Lilia Cabral, Sophie Charlotte e Xamã.

Em entrevista à Quem, ele relatou como se sentiu ao pisar novamente nos estúdios após tantos anos. "Foi bacana ver rostos familiares, que encontro desde a adolescência. Não pude conversar com todo mundo, foi um momento breve, mas foi muito bom. É um lugar que faz parte da minha formação de caráter, um lugar que para mim é espiritual, porque desde a minha pré-adolescência que eu almejo ter bons trabalhos ali naquele ambiente. Passei grande parte da minha vida ali", declarou.

Sergio Hondjakoff ainda contou que foi impossível conter a emoção ao retornar para o lugar onde trabalhou por 16 anos. "De uns tempos para cá, por causa de todas as situações da minha vida, perdi a facilidade de chorar, mas sabia que quando entrasse nos Estúdios Globo novamente ia despertar essa emoção, e isso aconteceu. Meus olhos lacrimejaram, é um lugar muito especial para mim", disse ele.

A última vez que o artista esteve na Globo foi em 2014, onde trabalhou por três meses no extinto programa 'Vídeo Show'. Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Sergio revelou que deseja se tornar um ativista pelo tratamento de dependentes químicos no Brasil.

Retorno às telinhas

Em breve, Sergio Hondjakoff poderá ser visto atuando novamente no filme 'Caipora', descrito por Bellamir Freire, diretor do longa, como um suspense-terror folclórico. Além do ator, grandes nomes como Kayky Brito, Camila Camargo e Nill Marcondes também estão no elenco da obra.

"Meu personagem é um alívio cômico. Pude matar as saudades de gravar com aquela energia do Cabeção, com um humor ingênuo", declarou Hondjakoff à Folha de S.Paulo.

