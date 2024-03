Sérgio Hondjakoff revela grande desejo de retornar às novelas após reabilitação

Eterno Cabeção de 'Malhação', Sérgio Hondjakoff afirmou estar preparado para retomar carreira de ator e atuar nas telinhas

O ator Sérgio Hondjakoff, afastado das novelas desde 2009, revelou grande vontade de retornar às telinhas para atuar. O artista, que há quase um ano deixou a clínica de reabilitação para tratamento contra dependência química, afirmou que está apto para interpretar novos personagens na TV.

Eterno Cabeção de 'Malhação', ele não esconde o desejo de retomar a carreira profissional nas tramas. "Novela é algo que requer regularidade. E isso é tudo o que estou tendo no momento", declarou Sérgio em entrevista ao O Globo.

"Estou limpo, abstêmio de qualquer substância. Tenho certeza de que interpretaria muito bem o personagem, cresceria e o desenvolveria de uma forma maravilhosa. Sou habituado ao ritmo acelerado da televisão", completou o ator.

Atualmente, Sérgio Hondjakoff consegue se manter financeiramente produzindo conteúdos publicitários, divulgados em seu Instagram oficial.

"Graças a Deus, parceiros e amigos vêm me abençoando e chamando para trabalhar, gravando vídeos para marcas e empresas. Fico muito feliz por estar ativo economicamente para poder investir nos sonhos de Benjamin [filho do ator] futuramente", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Hondjakoff (@serginhohondjakoff)

Recentemente, o famoso foi citado dentro do BBB 24, da Globo. Na ocasião, a participante Yasmin Brunet revelou aos brothers que já havia namorado com o ator nos anos 2000. Surpreso com a recordação da modelo, Sérgio Hondjakoff não escondeu a alegria ao assistir a cena e agradeceu o carinho da amiga.

"Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho", iniciou ele, recordando em seguida a época em que os dois viveram um romance na adolescência.

"Obrigado pelo 'fofo'… você, além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem made in Brazil também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor, e guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino. Guardo com carinho lembranças de palavras suas que me motivam hoje e sempre. Acreditei em tudo! E sempre lembro", finalizou o artista.

Sérgio Hondjakoff culpa Malhação por vício

Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, o ator Sérgio Hondjakoff (38), que ficou famoso por interpretar o personagem Cabeção, em Malhação, revelou que o ambiente da produção foi uma das principais causas e influências negativas que o fizeram cair no vício em drogas. Segundo o artista, ele só experimentou substâncias ilícitas por conta da necessidade de se encaixar socialmente.

"Foi por uma questão de inclusão social. Tinha um amigo que já tinha experimentado maconha, se dava bem com as garotas, e acabei me inspirando nele e experimentando também", contou o ator. Sérgio ainda revelou que usou drogas pela primeira vez quando tinha apenas 14 anos de idade, ainda na escola.

"No começo, até tive algumas vantagens. Comecei a enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, fora da caixa. Passei a questionar alguns dos meus sofrimentos na época, mas aí comecei a usar em excesso. Em vez de ter apenas experiências pontuais, acabei usando constantemente", continuou. Confira!