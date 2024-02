BBB 24: Sérgio Hondjakoff recorda namoro com Yasmin Brunet: 'Admiração'

Eterno Cabeção de 'Malhação', o ator Sérgio Hondjakoff ficou bastante feliz ao descobrir que foi citado por Yasmin Brunet no BBB 24

O ator Sérgio Hondjakoff ficou bastante alegre ao descobrir que Yasmin Brunet, confinada no BBB 24, da Globo, falou sobre ele dentro do reality show. A modelo mencionou o artista durante uma conversa com Rodriguinho e contou que os dois namoraram em 2003.

Na manhã desta quinta-feira, 22, o eterno Cabeção de 'Malhação' usou as redes sociais para comentar sobre a sister e agradeceu as palavras de carinho usadas por Yasmin. "Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB 24, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho", iniciou ele.

Em seguida, ele recordou a época em que os dois viveram um romance na adolescência. Dentro do programa, a modelo confessou aos brothers que tinha uma paixão por Sérgio por achá-lo parecido com o cantor estadunidense Eminem.

"Obrigado pelo 'fofo'… você, além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem made in Brazil também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor, e guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino", declarou o ator.

Por fim, Sérgio Hondjakoff reforçou o quanto Yasmin Brunet foi importante em sua vida e que carrega boas lembranças das declarações da famosa. "Guardo com carinho lembranças de palavras suas que me motivam hoje e sempre. Acreditei em tudo! E sempre lembro", concluiu o ator.

Luiza Brunet mostra carta triturada de Yasmin

Os participantes do BBB 24 participaram de uma dinâmica do Sincerão bastante diferente das anteriores no reality show da Globo. Na noite de segunda-feira, 19, os brothers receberam cartas especiais de familiares, mas não puderam ter acesso ao recado, uma vez que foram trituradas por outros jogadores da casa.

A carta de Yasmin Brunet, destruída por Matteus durante a atividade, foi escrita por seus pais, Luiza Brunet e Armando Fernandez. A modelo ficou bastante abalada ao perceber que não conseguiria ler a mensagem e caiu no choro.

Logo após o final da dinâmica, a mãe da sister usou as redes sociais para comentar sobre o episódio. "A carta para Yasmin foi diminuída e picotada. Eu chorei por todos. Momento triste", escreveu Luiza Brunet em seu Instagram oficial.

Nas redes sociais, a equipe da participante disponibilizou na íntegra o recado escrito pelos pais e republicada por Luiza. "A carta pode até ter sido triturada, mas o sentimento não! Temos certeza que a Yasmin vai sentir o carinho de cada uma dessas palavras, mesmo não podendo ler. E está aqui pra vocês, essa cartinha cheia de amor", declararam na legenda. Confira!