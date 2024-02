BBB 24: Luiza Brunet mostra carta triturada de Yasmin e lamenta: 'Triste'

Yasmin teve sua carta triturada no Sincerão do BBB 24 e sua mãe, Luiza Brunet, mostrou na íntegra a mensagem escrita para a sister

Os participantes do BBB 24 participaram de uma dinâmica do Sincerão bastante diferente das anteriores no reality show da Globo. Na noite de segunda-feira, 19, os brothers receberam cartas especiais de familiares, mas não puderam ter acesso ao recado, uma vez que foram trituradas por outros jogadores da casa.

A carta de Yasmin Brunet, destruída por Matteus durante a atividade, foi escrita por seus pais, Luiza Brunet e Armando Fernandez. A modelo ficou bastante abalada ao perceber que não conseguiria ler a mensagem e caiu no choro.

Logo após o final da dinâmica, a mãe da sister usou as redes sociais para comentar sobre o episódio. "A carta para Yasmin foi diminuída e picotada. Eu chorei por todos. Momento triste", escreveu Luiza Brunet em seu Instagram oficial.

Nas redes sociais, a equipe da participante disponibilizou na íntegra o recado escrito pelos pais e republicada por Luiza. "A carta pode até ter sido triturada, mas o sentimento não! Temos certeza que a Yasmin vai sentir o carinho de cada uma dessas palavras, mesmo não podendo ler. E está aqui pra vocês, essa cartinha cheia de amor", declararam na legenda.

Vale lembrar que, ao final da dinâmica comandada ao vivo por Tadeu Schmidt, os únicos brothers que puderam ter acesso às cartas dentro da casa foram Davi, Fernanda, Deniziane e Wanessa Camargo. Mais cedo, Boninho havia compartilhado alguns spoilers da atividade e avisou que 'cartas seriam trituradas'.

A dinâmica, inclusive, dividiu opiniões entre os internautas. A apresentadora Sonia Abrão, telespectadora assídua do programa, não gostou do cenário escolhido pelo Big Boss e criticou o Sincerão. "Ninguém queria passar por aquilo! Não se brinca com um dos sentimentos mais profundos do ser humano, que é o amor à família, nosso mundo maior, nosso universo!", opinou.

Confira na íntegra a carta de Yasmin Brunet:

Wanessa fica intrigada com ausência dos filhos em carta

A cantora Wanessa Camargo ficou preocupada ao receber sua carta na dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, que deu o que falar e deixou a casa do BBB 24 pegando fogo. Apesar de feliz em conseguir ler algo de sua família, a famosa ficou cismada.

Isso porque, no papel não tinha nenhum recado ou foto de seus herdeiros, José Marcus e João Francisco, frutos do casamento que viveu com o empresário antes de terminar e reatar com Dado Dolabella.

Diante da ausência dos meninos, a famosa interpretou que algo errado pode estar acontecendo e que sua participação pode não estar sendo positiva e, por isso, o pai não teria deixado que os garotos aparecessem. Confira!