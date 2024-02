BBB 24: Rodriguinho fica aos prantos após Sincerão e avisa que irá desistir

Rodriguinho avisou que irá desistir do BBB 24 após dinâmica do Sincerão com fotos e cartas da família

Rodriguinho ficou impactado com a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, no Big Brother Brasil 24. Os emparedados, o líder e o anjo deveriam escolher alguns brothers para triturar uma carta com fotos, escrita a mão pelos familiares.

Durante o intervalo do programa, Rodriguinho foi para o Quarto Gnomo e caiu no choro com Pitel. Na segunda rodada, Raquele destruiu a carta do cantor com a justificativa de que ele já foi líder e já viu fotos da família.

Chorando, o pagodeiro disse que irá apertar o botão de desistência e deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Eu vou embora!", disparou ele, avisando as câmeras, seu empresário e sua esposa.

Saindo do quarto, o brother foi para a cozinha e avisou Lucas Henrique que quer sair do programa. "Eu não quero passar por isso, eu não vim para isso. Eu vou embora! Eu não preciso fazer isso", afirmou.

Ele foi consolado pelo professor de educação física que disse para ele esfriar a cabeça e não tomar nenhuma decisão no calo da emoção. "Eu não fico aqui nem mais um minuto!", afirmou antes de cair no choro e ser consolado por alguns participantes. "Eu não vim aqui para isso!", disse aos prantos.