BBB 24: Yasmin cai no choro ao recordar falas de Nizam sobre seu corpo

Abalada com o episódio envolvendo Nizam no BBB 24, Yasmin Brunet precisou ser consolada por Wanessa Camargo: 'Não entra nessa'

Abalada após descobrir os comentários feitos por Nizam sobre seu corpo no início do BBB 24, da Globo, a sister Yasmin Brunet precisou ser consolada por Wanessa Camargo durante a manhã desta segunda-feira, 19. Visivelmente chateada, a modelo caiu no choro ao recordar o episódio envolvendo o brother eliminado.

Ao perceber o desconforto da amiga, Wanessa sentou ao seu lado para conversar. "Você não tem poder nenhum sobre isso, tem muita gente idiota. Eu entendo o que você está falando. Você vai deixar ele entrar na sua cabeça?", questionou a cantora.

Yasmin Brunet, então, desabafou: "Já entrou, é que são questões minhas. Já entrou", lamentou ela. "Não deveria, não deveria. Não entra nessa noia, amiga. Você é linda, você é linda de morrer. Você é linda do jeitinho que você é, o seu corpo do jeitinho que ele é, que não se encaixa em padrões, se encaixa em você e você é linda, gostosa, corpão, linda. Todas nós temos", declarou a herdeira de Zezé Di Camargo.

Na sequência, Wanessa reforçou que a amiga não deve se abalar com comentários desnecessários feitos por terceiros.

"Se olha no espelho e se acha linda como você é. Não deixa esse bobão entrar na sua cabeça, não. A gente é delicada, como se eles fossem moral de beleza e tudo, só que a gente é delicada porque a gente não olha para isso para pessoas, para os homens. Tinha um monte de coisa nele que eu olho e falo: 'Putz, não gosto'. Você vai ficar se apegando nisso? Você não se apega nisso", pediu a artista.

E completou: "É que eu sei que ele falou é uma questão sua, eu entendi o que você está falando. Amiga, eu estou entendendo o que você está falando porque também bate em mim, também bate em mim", disse Wanessa Camargo.

Nem TODO feio, mas SEMPRE um feio!



Yasmin está chorando e bem triste após saber o que Nizam falou das mulheres da casa.



Wanessa: “você é um violãozinho, um bundão lindo de morrer”#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/YeimFaQ08K — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) February 19, 2024

Como Yasmin ficou sabendo do episódio?

O assunto voltou à tona dentro do BBB 24 durante a madrugada desta segunda-feira, 19, logo após os brothers formarem mais um paredão da edição. Yasmin Brunet, que já estava ciente de que alguns homens haviam feito comentários sobre os corpos das sisters, acabou descobrindo mais detalhes do episódio através de Lucas Henrique.

"Só isso que ele falou? Ou ele falou mais a fundo? Só isso, não, já é bizarro", perguntou a modelo ao ouvir o relato do colega de confinamento. "Eu acho isso pesado", opinou Lucas. "Mas ele falou mais coisas ou não?", insistiu ela, e o capoeirista respondeu: "Aí eu não sei, eu não estava lá. Acho que as pessoas não quiseram me falar", declarou.

Em seguida, Lucas acrescentou: "Eu acho que me falaram isso meio que para amenizar o que ele falou". Yasmin disse revoltada: "Ah, porque esse gato lindo, maravilhoso, cara do gênio do Aladdin não quer corpo de mulher de verdade, entendeu? Tipo ele, que é cheio de bomba também". "Quer ver corpo que ele vê na internet", acrescentou Leidy Elin.

Wanessa Camargo se aproximou e Yasmin contou para a amiga a situação: "O Nizam falou que achou que o corpo das mulheres aqui na casa ia ser mais bonito, porque na internet era mais bonito. Aquele lindo, com aquela barba bizarra, todo estranho. Estou louca para ver ele lá fora".