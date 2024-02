BBB 24: Rodriguinho tira satisfação com Wanessa Camargo: "Nunca falei"

Rodriguinho conversou com Wanessa Camargo após Yasmin Brunet descobrir detalhes sobre os comentários envolvendo seu corpo

Os comentários feitos sobre o corpo de Yasmin Brunet durante a primeira liderança de Rodriguinho no BBB 24 segue rendendo assunto na casa. O cantor, então, decidiu tirar satisfações com Wanessa Camargo após ficar sabendo uma situação envolvendo essa história.

Ele foi até o quarto Magia e chamou a cantora para conversar. "Eu tive uma discussão com as meninas por causa dessa história da Yasmin. Elas falaram que de você que foi eu que falei. Eu não falei nada disso", começou o pagodeiro. "Não. Ontem a gente estava na piscina, foi quando a gente soube, estava o Buda [Lucas Henrique], a Yasmin estava já p* e eu cheguei rondando. Aí todo mundo falou que quem tava na conversa era o Rô, você...", explicou a artista.

"Ah não, então você não falou que eu falei", respondeu ele. "Eu falei que eu achava que era você que tinha falado", comentou a sister. "Não. Nunca falei dessa história. Aí elas: 'Não, você falou a história, por isso que renasceu a história', eu falei: 'Não gente, hoje eu vi a Yasmin com a cara fechada', e eu sempre brinco com ela, eu percebi que eu brinquei e ela não retornou a brincadeira", explicou o brother.

"Nossa, gente, que preguiça", comentou Wanessa. "E eu perguntei pra ela, eu falei: 'Yasmin, o que que está acontecendo?', e ela falou: 'É a história do Nizam, no Quarto do Líder', aí eu falei: 'No Líder que eu estava?'", relembrou Rodriguinho. "Ela falou: 'É', eu falei: 'Mas quem que te contou isso? As pessoas que estavam no quarto já foram embora'", acrescentou. "Não, eu entendi", completou Wanessa.

Rodriguinho foi esclarecer a situação com Wanessa 💬: "Eu tive uma discussão com as meninas por causa dessa história da Yasmin e elas falaram que você falou que fui eu que falei" 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/D7P9Igeazn — Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2024

Brothers fazem desfiles com 'corpos reais' para apoiar Yasmin

Wanessa Camargo decidiu mobilizar os participantes do BBB 24 para participarem de um desfile em que eles mostrariam as "imperfeições perfeitas" de seus corpos. A cantora tomou essa decisão após Yasmin Brunet ficar bastante chateada por descobrir os comentários que Nizam, o quarto eliminado do reality, fez sobre ela.

"Eu tô armando com todo mundo da gente fazer um desfile para exaltar as nossas imperfeições perfeitas do nosso corpo", disse a artista para algumas sisters. Depois, os participantes se reuniram na área externada da casa com trajes de banhos e começaram a desfilar. Confira!