BBB 24: Boninho surge com filtro de limão e revela spoiler do 'Sincerão'

Após os últimos atritos dentro do BBB 24, o diretor Boninho se divertiu ao usar um filtro de limão para falar sobre a dinâmica do 'Sincerão'

O diretor de TV Boninho usou as redes sociais para deixar um pequeno spoiler de como será o Sincerão na edição ao vivo desta segunda-feira, 19. Em referência ao atrito envolvendo Davi e Deniziane, o Big Boss surgiu com um filtro de limão e se divertiu ao deixar pistas sobre a dinâmica entre os emparedados da semana.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Boninho também brincou com o episódio onde Wanessa Camargo havia sugerido votar em si mesma no confessionário. Ele, inclusive, chegou a avisar ao público que a cantora poderia ser desclassificada caso isso realmente acontecesse.

"Eu estou aqui procurando o voto da Wanessa, que não veio, que bom, né? Ela continua na casa. Mas agora temos que achar esses limões, ovos… Então, BBB continua. E hoje tem maldade no nosso Sincerão. Cartas serão trituradas", declarou. Na legenda da publicação, o diretor escreveu: "Então é jogo que segue!".

Sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt, o Sincerão será composto com Deniziane, Fernanda e Matteus, brothers emparedados da semana, além da líder Raquele e o anjo Michel. O BBB 24 começa logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Renascer', remake adaptado por Bruno Luperi.

Confira a publicação:

Sonia Abrão pede saída de sister no paredão

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sobre o Paredão formado neste domingo, 18, no BBB 24. Em sua rede social, a jornalista compartilhou uma foto dos emparedados, Deniziane, Fernanda, Matteus, e falou sobre qual deles deseja que saia da casa mais vigiada do Brasil.

A comandante do A Tarde é Sua então apontou Deniziane como sua escolhida e explicou o motivo. A apresentadora reforçou o término dela com Matteus e a encrenca que arrumou com Davi por conta de limões.

"FORA, DENIZIANE! Além de ter descartado o MATTEUS na cara dura, o que fez com DAVI por causa dos limões, foi a gota d’água! Só porque tava na mira da líder, com um pé no Paredão, usou o brother pra tentar ficar no jogo, arrumando uma treta desnecessária com ele! E em dupla com a intragável Geovana, que se recuperou do pé, mas continua manca das ideias! Ilumina, Senhor", disparou a comunicadora.