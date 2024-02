BBB 24: Sonia Abrão pede saída de sister e detona: 'Fora'

Após formação do paredão, Sonia Abrão pede saída de sister e explica sua escolha; apresentadora apontou motivos para participante não ficar

A apresentadora Sonia Abrão deu sua opinião sobre o Paredão formado neste domingo, 18, no BBB 24. Em sua rede social, a jornalista compartilhou uma foto dos emparedados, Deniziane, Fernanda, Matteus, e falou sobre qual deles deseja que saia da casa mais vigiada do Brasil.

A comandante do A Tarde é Sua então apontou Deniziane como sua escolhido e explicou o motivo. A apresentadora apontou o término dela com Matteus e a encrenca que arrumou com Davi por conta de limões.

"FORA, DENIZIANE! Além de ter descartado o MATTEUS na cara dura, o que fez com DAVI por causa dos limões, foi a gota d’água! Só porque tava na mira da líder, com um pé no Paredão, usou o brother pra tentar ficar no jogo, arrumando uma treta desnecessária com ele! E em dupla com a intragável Geovana, que se recuperou do pé, mas continua manca das ideias! Ilumina, Senhor", disparou a comunicadora.

O paredão se formou com Tadeu Schmidt anunciando que o Poder Coringa comprado por MC Bin Laden era uma imunidade. Após isso, a líder Raquele indicou Deniziane direto ao paredão. Em seguida, o anjo autoimuneMichel precisou indicar alguém direto e optou por Lucas Henrique.

Os dois mais votados pela casa estavam no paredão. Fernanda recebeu 10 votos, e Matteus 3. Lucas Henrique, Fernanda e Matteus disputaram a Prova Bate e Volta. O professor de educação física levou a melhor e se livrou da berlinda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Ane briga com Davi por divisão de limões

Davi e Deniziane discutiram pela divisão dos limões na tarde deste domingo, 18, no Big Brother Brasil 24. A fisioterapeuta foi conversar com o baiano após ele separar 3 limões na cozinha da Xepa e o chamou de individualista.

Na área externa, ela questionou sobre ele estar guardando limões no armário. "Eu queria fazer suco", respondeu o motorista de aplicativo. "Mas o limão não é dividido assim, Davi, é de todo mundo. Não pode esconder limão. Tava escondido, Davi. Não pode fazer isso, o negócio é de todo mundo", argumentou a mineira. Veja mais aqui da discussão.