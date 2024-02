Equipe de Michel prevê estratégia para poder do Anjo no BBB: 'Come quieto'

Em entrevista à CARAS Brasil, amigos e a administradora oficial do perfil de Michel na web celebraram conquista do brother no BBB 24

Anjo da semana, Michel (30) terá o poder de indicar alguém diretamente para o novo Paredão do BBB 24, que se forma neste domingo, 18, e deve fazer uma escolha estrategista. Para seus amigos e administradora de seus perfis na web, o professor de história não faz jus a fama de planta, mas sim, ao estilo "mineirinho come quieto".

"Enquanto todo mundo acha que ele está parado, ele observa e se prepara para as movimentações. Podemos esperar um jogo bem estratégico, igual ele fez na prova", afirma a equipe do brother do BBB , em entrevista à CARAS Brasil. "Michel é estrategista."

Michel conquistou bastante destaque desde a Prova do Líder, quando foi até a etapa final com sua dupla, Raquele (22), que ganhou a liderança da semana. A equipe do professor afirma que está orgulhosa com a conquista do brother, após momentos de emoção e ansiedade no último sábado, 17, quando ele venceu a Prova do Anjo.

Os amigos e sua administradora frisam que o professor de história é bastante habilidoso, calmo e inteligente. Para eles, a firmeza e o pé no chão durante as provas são a chave para que ele continue indo bem nos desafios.

"Michel tem se dado muito bem nas provas, sempre com sua estratégia e calma tentando analisar como um todo. Além do anjo, que dá imunidade e permite que o Mi fique na casa mais uma semana, ele ganhou um carro", celebra a equipe.

"Nós sabemos de toda a dificuldade de vida que o Michel passa, ser professor no Brasil não é fácil, e ver ele conquistando um veículo desse nos deixou muito feliz. Ele merece demais, a família dele merece muito. Estamos extremamente felizes e orgulhosos."

A dinâmica da semana contará com a formação de um Paredão triplo neste domingo, 18. Sob o comando de Tadeu Schmidt (49), a Líder, Raquele, irá indicar uma das três pessoas em sua mira direto para a berlinda. O Anjo, Michel, estará imune e escolherá outro participante, que, junto aos dois mais votados pela casa, poderá disputar a prova Bate e Volta.

Raquele colocou Alane, Matteus e Deniziane em sua mira. Além disso, MC Bin Laden adquiriu o Poder Curinga, que o dará imunidade, garantindo mais uma semana de permanência na casa. O benefício será revelado aos brothers na noite deste domingo.

