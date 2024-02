BBB 24: Toninho Tornado deixa recado para Rodriguinho e declara torcida

Em entrevista à Contigo!, o humorista Toninho Tornado comentou confusão no BBB 24 e também brincou com o termo calabreso

Após a repercussão do termo calabreso no BBB 24, o humorista Toninho Tornado passou a ficar mais antenado no reality show global. Agora, algumas semanas após a confusão na casa, ele deixa um recado para o cantor Rodriguinho.

"Posso deixar um recado para o Rodriguinho? Sorria que eu estou me queimando", cantou o humorista em entrevista à Contigo!, em tom de brincadeira. A brincadeira foi uma referência ao sucesso Sorria, música do grupo Os Travessos, do qual o participante do BBB faz parte .

Ao longo da conversa, o humorista ainda relembrou a polêmica envolvendo o termo calabreso, que costuma usar em seus vídeos de humor. Na época, Davi e MC Bin Laden tiveram uma discussão acalorada, já que o cantor acusou o motorista de aplicativo de gordofobia.

"Calabreso é um jeito carinhoso que eu 'ataco' o pessoal na rua, se não eu não consigo fazer a brincadeira", explica o artista. "Em cinco segundos, o Davi causou lá no BBB. Eu não entendi esse pensamento deles. Linguiça, gordura, calabreso? Não... Linguiço, toscano, calabreso é tudo da mesma família [risos]."

Toninho ainda fez questão de falar que o termo não carrega alguma explicação sobre seu significado, e que tudo não passa de uma brincadeira. Ele ainda declarou que está torcendo pelo brother baiano, e quer que ele chegue na final do reality.

O humorista Netto Tomaz ainda afirmou que o termo calabreso pode ser comparado à palavra basculho, que se tornou assunto durante a 21ª edição do BBB, quando o economista Gil do Vigor o disparou em uma briga com a cantora Pocah. Ele também aproveitou para declarar sua torcida: "Estou torcendo para o Rodriguinho... sair [risos]."

CONFIRA O VÍDEO DA ENTREVISTA DE TONINHO TORNADO SOBRE O BBB: